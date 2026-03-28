Nasa lähettää ensimmäisen ydinkäyttöisen avaruusaluksen Marsiin 2028

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa on tiedottanut, että se aikoo laukaista Space Reactor-1 Freedomin – ”ensimmäisen ydinkäyttöisen planeettojenvälisen avaruusaluksen” – vuonna 2028 viemään pieniä Skyfall-helikopterirobotteja Marsiin.

Ydinkäyttövoima (NEP) toimii kuin ydinvoimalaitokset, paitsi että fissioreaktori on liikkuvassa aluksessa. Ydinkäyttövoima edustaa eri teknologiaa kuin radioisotooppinen termosähkögeneraattori (RTG), joita Nasa on käyttänyt jo vuosikymmeniä ulkoavaruuden luotaimiensa, kuten Voyagerin, laitteiden sähköntuottoon. RTG:t käyttävät radioaktiivisen hajoamisen tuottamaa lämpöä tuottamaan sähköä, ne eivät osallistu työntövoiman tuottamiseen.

– Ydinlämpömoottoria vähemmän korkeaa lämpötilaa vaativan toimintalämpötilan reaktori tuottaa sähköä, jota käytetään hyvin tehokkaiden sähköisten työntömoottorien voimanlähteenä, kuvaavat Nasan insinöörit ydinkäyttövoiman tekniikkaa.

Nasa näkee NEP-tekniikan – joka voi toimia millä tahansa etäisyydellä Auringosta – avaintekijäksi tulevaisuuden tutkimushankkeissa Artemis-ohjelman kuutukikohdan toiminnasta aina ulompaan aurinkokuntaan ulottuviin robottimissioihin asti. Skyfall-mission keskipiste ei välttämättä siis olekaan Mars-helikopterit vaan niiden matka SR-1 Freedom -avaruusaluksen kyydissä.

– SR-1 Freedom tekee avaruuslennon historiaa ydinkäyttöisenä, on ennakkotapaus sääntelyllisesti ja laukaisuna ja synnyttää teollisen perustan tulevaisuuden fissiokäyttöisille järjestelmille työntövoimasta pinta- ja pitkän ajanjakson missioihin. Nasa ja sen kumppani Yhdysvaltain energiaministeriö vapauttavat jatkuvan tutkimuksen vaatimat kyvyt Kuussa ja lopulta matkoille Marsiin ja ulompaan aurinkokuntaan, sanotaan tiedotteessa.

Tiedote sisältää myös muita tutkimusuutisia ja niiden päivityksiä. Nasa ilmoitti muun muassa keskeyttävänsä pitkään suunnitellun Kuuta kiertävän Gateway-avaruusaseman suunnittelun ja keskittyvänsä tukikohtaan Kuun pinnalla, jolloin jotkin Gatewayhin tarkoitetuista osista menevätkin tämän Yhdysvaltain etuvartioaseman rakentamiseen.