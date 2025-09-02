”Halveksittava pommituskampanja” – USA harkitsee uusia pakotteita

Valtiovarainministeri Scott Bessent kertoi Fox Newsille maanantaina, että Donald Trumpin hallinto harkitsee uusia pakotteita Venäjälle sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin on tehostanut iskuja Ukrainaan viimeaikaisista rauhanneuvotteluista huolimatta.

– Mielestäni kaikki on pöydällä. Presidentti Putin on historiallisen tapaamisen jälkeen Anchoragessa, puhelinkeskustelun jälkeen, jolloin Euroopan johtajat ja presidentti (Volodymyr) Zelenskyi olivat Valkoisessa talossa seuraavana maanantaina, tehnyt päinvastoin kuin noudattanut sitä, mitä hän ilmoitti haluavansa tehdä. Itse asiassa hän on halveksittavalla, halveksittavalla tavalla kiihdyttänyt pommituskampanjaa, Bessent sanoi.

– Joten mielestäni presidentti Trumpin kanssa kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä, ja mielestäni tutkimme niitä hyvin tarkasti tällä viikolla, hän lisäsi.

Bessentin arviot tulevat vain viikkoja sen jälkeen, kun Trump tapasi Putinin Anchoragessa pyrkiessään edistämään rauhansopimusta. Siitä lähtien Venäjä on jatkanut hyökkäystään Ukrainaan yhä uusilla ohjus- ja lennokki-iskuilla.

Esimerkiksi torstaina 28. elokuuta Venäjä teki yli 600 ohjuksen ja lennokin iskun Ukrainaan. Iskuissa kuoli Kiovassa 25 ihmistä ja haavoittui 63, mukaan lukien 11 lasta.

Yhdysvaltain lainsäätäjät ovat jo antaneet ymmärtää olevansa valmiita asettamaan ankaria pakotteita, jos rauhanpyrkimykset epäonnistuvat.