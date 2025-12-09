Verkkouutiset

Ihmisiä Helsingissä joulukuussa 2024., LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

”Halutaanko katsoa faktoja vai kurittaa” – verotuksesta uutta tietoa

  • Julkaistu 09.12.2025 | 16:00
  • Päivitetty 09.12.2025 | 16:00
  • Verotus
Kansanedustaja viittaa tutkimukseen marginaaliveroista.
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) ottaa kantaa tuoreeseen tutkimukseen, jonka mukaan suurituloisten palkansaajien raportoimat tulot reagoivat selvästi tuloverotuksen ylimmässä marginaaliveroprosentissa tapahtuviin muutoksiin.

– Tutkittu tieto kertoo, että ylimmän marginaaliveron alentaminen kasvattaa verotettavia tuloja ja rahoittaa uudistusta itse. Silti vasemmistopuolueet eivät tätä usko. Kysymys kuuluu halutaanko katsoa faktoja vai kurittaa ahkeraa ideologisista syistä? Wallinheimo kommentoi X-alustalla.

Hallitus on päättänyt alentaa ylintä tuloverotuksen marginaaliveroprosenttia vuoden 2026 alusta alkaen. Vasemmistopuolueista tätä on arvosteltu ankarasti.

Väitöskirjatutkija Reetta Varjonen-Olluksen tutkimuksen tulosten perusteella ylimmän marginaaliveroprosentin alentaminen kasvattaa suurituloisten verotettavia tuloja, jolloin uudistus voi isolta osin rahoittaa itse itsensä. Tämä havainto on linjassa muiden viimeaikaisten Pohjoismaissa tehtyjen tutkimusten kanssa.

Uusimmat
