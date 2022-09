Halusiko vasemmistoliiton ryhmä potilaslain vastustajat pois salista? Näin kommentoi Anna Kontula

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula sanoo, ettei lähde referoimaan eduskuntaryhmän sisäisiä keskusteluja ja tähän liittyen mahdollisia painostusyrityksiä. Puolueen kansanedustaja Pia Lohikoski (vas.) kertoi tänään Ylen Ykkösaamussa, että eduskuntaryhmä vetosi potilaslakia vastustaviin edustajiin, jotta nämä jäisivät pois äänestyksestä, ettei puoluetta potkaistaisi ulos hallituksesta.

Lohikoski on itse eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja.

– Eduskunnassa on ollut käytäntönä vuosikymmenten ajan, että niissä puolueissa, jotka ovat hallituksessa, viimeiseen saakka pyritään välttämään sitä punaista nappia. Kompromissina tilanteissa, joissa vihreän napin painaminen on edustajalle ylivoimaista, on mahdollisuus niin sanotusti jäädä hissiin (olla poissa äänestyksestä). Siinä ei ole mitään ihmeellistä ja näin on toimittu jo ennen kuin eduskunnassa oli hissejäkään, Kontula kommentoi asiaa Verkkouutisille.

– En pysty varmistamaan Pian (Lohikoski) sanomisia, kun en ole sitä kontekstia ollut itse kuulemassa, mutta minulla ei ole mitään syytä epäillä hänen sanomisiaan. Olen tuntenut hänet 20 vuotta enkä ole kertaakaan havainnut, että asiat eivät olisi niin kuin Pia sanoo.

Olitko itse tilanteessa, että eduskuntaryhmästä olisi vedottu olemaan mieluummin poissa äänestyksestä kuin painamaan punaista nappia?

– En referoi eduskuntaryhmän sisäisiä keskusteluja ulos. Periaatteena on, että erikseen kysytään lupa, jos niitä ulospäin referoidaan.

Kontula oli itse salissa läsnä ja äänesti hallituksen esitystä vastaan.

Vasemmistoliiton ryhmä hajosi maanantaina potilasturvallisuuslakia koskevassa äänestyksessä. Puolue oli saanut muutoksia lakiesitykseen, mutta lopulta seitsemän kansanedustajaa äänesti esityksen puolesta ja viisi vastaan. Poissa oli neljä edustajaa, joista Lohikoski oli yksi. Hän oli kertonut jo aiemmin vastustavansa esitystä ja aikovansa olla poissa äänestyksestä.

Verkkouutiset ei tavoittanut eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Jussi Saramoa kommentoimaan, ohjeistettiinko ryhmän sisältä miten lakia vastustavia kansanedustajia toimimaan.