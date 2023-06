Haluja julkisen palvelutuotannon kustannusten selvittämiselle on

Tämä selviää Hyvinvointiala HALI ry:n Aula Researchilta tilaamasta kyselystä hyvinvointialueiden poliittisille päättäjille ja viranhaltijoille. Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia ei näe esteitä kustannusten selvittämiselle.

– Tämä on hyvä lähtökohta. Myös keskusteluissa on noussut esiin, että alueet tunnistavat tämän tarpeen hyvin. Yksikkökohtainen kustannusten selvittäminen on tärkeää, jotta julkisten sote-palvelujen kasvavia kustannuksia voidaan hillitä. Kustannustieto on tärkeä myös siksi, että palvelutuotantoa voidaan kilpailuttaa kestävästi, sanoo HALIn sote-palvelujen kehittämisen johtaja Eveliina Vigelius.

Vastanneista vain 23 prosenttia näki esteitä hyvinvointialueen oman palvelutuotannon kustannusten selvittämiselle. Suurimmaksi esteeksi koettiin se, että järjestämiskustannuksia on vaikea erottaa tuotannon kustannuksista.

– Hyvä uutinen on, että järjestämistehtävän, eli esimerkiksi hyvinvointialueen hallinnon kustannukset on mahdollista erottaa palvelun tuottamisen kustannuksista. Ne myös pitää erottaa toisistaan, jotta itse palvelun tuottamisen tehokkuus voidaan tunnistaa. Palveluiden järjestämisvastuu on aina hyvinvointialueilla, mutta palveluja voivat tuottaa hyvinvointialueet itse, yritykset tai järjestöt, Vigelius sanoo.

Hyvinvointiala on ehdottanut, että tuleva hallitus auttaisi hyvinvointialueita kustannusten selvittämisessä. Olisi tärkeää rakentaa kansallisesti kustannusten selvittämisen malli, jota jokainen hyvinvointialue voisi käyttää. Näin jokaisen alueen ei tarvitsisi itse miettiä, miten palvelujen yksikkökohtaiset kustannukset selvitetään.

– Kun tiedot selvitetään samalla tavalla, ne ovat myös vertailukelpoisia eri alueiden kesken. Tästä on hyötyä esimerkiksi alueiden kansallisessa ohjauksessa ja talouden seurannassa, Vigelius sanoo.

Hyvinvointiala on selvittänyt muutaman vuoden ajan useiden kuntien ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen tuottamisen kustannuksia. Tuloksia on vertailtu yksityisille palveluntuottajille maksettuihin ostopalvelukorvauksiin kyseisissä kunnissa.

Ostopalvelujen hinta on ollut keskimäärin yli 30 prosenttia matalampi kuin julkisen itse tuottaman ympärivuorokautisen palveluasumisen kustannukset. Alueiden on tärkeää tietää, miksi näin on ja selvittää, onko ero perusteltu. Keskeistä kustannusten selvittämisessä ylipäätään on, että alueilla on käytössään tärkeimmät tiedot, joiden perusteella tehdä päätöksiä.

Aula Research toteutti Hyvinvointiala HALI ry:n toimeksiannosta selvityksen, jonka tavoitteena oli selvittää hyvinvointialueiden poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden suhtautumista yksityiseen sosiaali- ja terveyspalvelualaan. Selvitys toteutettiin 17.4-5.5.2023. Vastaajia oli yhteensä 111, joista poliittisia päättäjiä 61 ja viranhaltijoita 50. Vastauksia saatiin kaikilta hyvinvointialueilta.