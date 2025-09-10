Haluatko uuden iPhonen? Näin säästät jopa 200 euroa

Applen neljä iPhone 17 -uutuusmallia julkistettiin myöhään tiistaina 9. syyskuuta. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan mukaan uutuuksien perässä juokseminen voi kuitenkin koitua kalliiksi, sillä hintadatan perusteella iPhone-mallien hinnat tippuvat merkittävästi yleensä jo kymmenen viikkoa julkaisun jälkeen. Tällöin alkuperäisestä hinnasta voi säästää keskimäärin vähintään kymmenen prosenttia.

Hintaopas on seurannut iPhone-mallien hintakehitystä yhteensä seitsemän sukupolven ajan selvittääkseen parhaan ajan puhelimen hankintaan. Hintadata osoittaa, että viime syksynä julkaistun iPhone 16 -sukupolven 128 gigatavun perusmallin hinta putosi kymmenessä viikossa 160 euroa eli 16 prosenttia. Yhdeksän kuukauden jälkeen 999 euron lähtöhinnasta oli lähtenyt jo 200 euroa (20 prosenttia) hinnan pudottua 799 euroon. iPhone 15 -perusmallin kohdalla hinta putosi puolestaan yhdeksässä kuukaudessa peräti neljänneksellä (24 prosenttia) 989 eurosta 749 euroon.

Pitkän ajan hintadata osoittaa, että keskimäärin Applen uutuusmallien hinnasta on voinut säästää noin kymmenen prosenttia odottamalla kymmenen viikkoa ja yli 20 prosenttia odottamalla puoli vuotta.

– iPhone 17 -mallien lähtöhinnat ovat käytännössä täysin samat kuin 16-malliston. Kuluttajien kannalta on tietysti hyvä, että hinnat eivät nousseet. Uuden puhelimen hankinnassa pystyy kuitenkin säästämään jopa satoja euroja, jos on mahdollista odottaa muutamia kuukausia. Kallein hetki iPhone 17 -puhelimen hankintaan on nyt, Hintaoppaan Suomen maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett kertoo tiedotteessa.

Mikäli perinteet toistuvat, aiemman sukupolven mallien hinnat tulevat pian laskemaan entisestään. iPhone 17 -mallin sijaan nyt saattaakin olla hyvä aika harkita iPhone 16 -mallin ostoa.

– Viime vuonna julkistetun iPhone 16 -perusmallin saa tällä hetkellä 799 eurolla, mikä on 200 euroa edullisempi kuin sen lähtöhinta. Hinta saattaa laskea lisää 17-malliston saapuessa kauppoihin. Jos haluaa säästää uusien huippupuhelimien hankinnassa, kärsivällisyys ja hintojen seuranta palkitsevat usein kuluttajan, Matinvesi-Bassett vinkkaa.

Kolmen uuden älykellon ja Airpods Pro 3 -kuulokkeiden lisäksi Apple esitteli tiistaina järjestetyssä julkistustilaisuudessa odotetusti neljä uutta iPhone-mallia: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro sekä iPhone 17 Pro Max.

Uuden sukupolven puhelinmallisto seuraa lähtöhinnoiltaan pitkälti viime vuoden iPhone 16 -mallien hinnoittelua. iPhone 17 256 Gt -mallin hinta on 999 euroa, mikä vastaa iPhone 16:n lähtöhintaa julkaisuhetkellä. iPhone Airin tallennustilaltaan pienimmän mallin suositushinta on 1 259 euroa, 17 Pron 1 359 euroa ja 17 Pro Maxin 1 509 euroa.

Muutokset Applen mallistoihin vaikuttavat tänä vuonna aiempaa suuremmilta. Syynä saattaa Hintaoppaan mukaan olla se, että haastajat ovat erittäin vahvoilla niin Suomessa kuin muuallakin.

Samsung on ollut Hintaoppaan kävijädatan mukaan Suomen suosituin matkapuhelinbrändi jo useamman vuoden ajan, minkä lisäksi se on noussut tänä vuonna kärkeen myös Ruotsissa – ohittaen Applen. Toinen entistä vakavampi vastus on Google, joka on noussut kahdessa vuodessa Suomessa kaksi sijaa ylöspäin ja pitänyt kolmossijansa Ruotsissa jo pitkään.

– Mikäli Suomi seuraa muiden maiden esimerkkiä, Google tulee luultavimmin nousemaan täälläkin kolmannelle sijalle. Ruotsin lisäksi Google on ollut jo pitkään kolmanneksi suosituin älypuhelinvalmistaja muun muassa Iso-Britanniassa. Google-mallien uutuudenviehätys sekä Samsungin teknologiset ominaisuudet ja perinteisesti halvemmat hintavaihtoehdot asettavat Applelle entistä kovemman haasteen tulevina vuosina, Matinvesi-Bassett ennustaa.

LUE MYÖS:

Sadan vai tuhannen euron älypuhelin? Asiantuntijalta suora vastaus

Tarkista tämä puhelimestasi: Muuten tietosi voivat päätyä vääriin käsiin

Onko puhelimessasi tämä sovellus? Voit päätyä Kremlin tarkkailuun