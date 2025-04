Haluatko armeijan kenttäkeittimen tai moottoriveneen? Nyt niitä on tarjolla

Puolustusvoimien strategisena kumppanina toimiva Millog Oy huutokauppaa Puolustusvoimien käytöstä poistettua materiaalia jälleen Tampereen Kalkussa keskiviikkona 7. toukokuuta 2025, Millog kertoo tiedotteessa.

Huutokaupassa on myytävänä yli 300 erilaista huutoa. Niiden joukossa on noin 30 ajoneuvoa, kuten säiliökuorma-, paketti- ja henkilöautoja sekä moottorikelkkoja.

Myynnissä on myös useita moottoriveneitä ja perämoottoreita. Huutokohteiden joukossa on lisäksi perävaunuja, moottoreita, kontteja sekä runsaasti muuta korjaamo- ja kuljetusalan materiaalia. Kaupan on myös kolme M29-mallin kenttäkeitintä.

Huudettavaan materiaaliin on mahdollista tutustua ennakkoon alueella huutokauppaa edeltävänä päivänä, tiistaina 6. toukokuuta kello 9–15.

Kaikki huutokaupattava materiaali myydään romuksi merkittynä, riippumatta sen kunnosta. Materiaali ei enää sovellu sotilaskäyttöön kuntonsa tai muiden syiden vuoksi.

Huutokauppaan voi osallistua vain tapahtumapaikalla.