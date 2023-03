”Haluammeko olla Pohjoismaa vai korvia myöten velkaantunut ja näivettyvä maa?”

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajan Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan valtiovarainministeriön valmistelema meno-, rakenne- ja verokartoitus toimii erittäin hyvänä kirittäjänä puolueiden suuntaan ja antaa hyvän pohjan vaalikeskusteluille.

Grahn-Laasonen patistaa pääministeripuolue SDP:tä kertomaan omat keinonsa julkisen talouden tasapainottamiseen.

– SDP:n tähän saakka tarjoamat ratkaisut tarkoittavat kymmenen miljardin vuosittaisen velkaantumisen jatkumista. Samalla he väittävät, ettei mitään edellytyksiä riittävän mittakaavan sopeutukselle ole. Valtiovarainministeriön kartoitukset paljastavatkin demareiden vaalibluffin, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Grahn-Laasonen on huolissaan SDP:n käsityksistä julkisen talouden tilanteesta. Hänen mukaansa SDP:n talouspolitiikan ohjelma on kunnianhimon tasoltaan riittämätön, siitä puuttuu konkretia eikä taloutta voi uskottavasti tasapainottaa nojaamalla vain toivomuksiin ennusteita nopeammasta kasvusta.

– Olemme luisumassa Kreikan ja Italian tielle. Rahaa on -politiikkaa jatkamalla velkaantuminen on kiihtynyt hallitsemattomalle tasolle. Aikaa suunnan muuttamiselle on seuraava vaalikausi. On päätettävä haluammeko olla jatkossakin Pohjoismaa vai korvia myöten velkaantunut ja näivettyvä maa. Kokoomus ei tule mukaan hallitukseen, joka ei sitoudu uskottaviin tekoihin talouden kuntoon laittamiseksi.

– SDP:n talousohjelmasta kolme miljardia euroa nojaa työllisyyden vahvistamiseen, mutta konkreettiset keinot tämän tekemiseksi puuttuvat. Jokainen tietää, ettei työllisyysastetta saada nousuun ilman kannustinloukkujen purkamista. Tähän demarit eivät ole olleet valmiita. Hyvä esimerkki on ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen, Grahn-Laasonen sanoo.

Hän muistuttaa, että tämän päivän velka on huomisen veronkorotus tai menoleikkaus.

– Siksi holtiton velkaantuminen on pakko pysäyttää. SDP ei ole tarjonnut todellisia ratkaisuja julkisen talouden ongelmien ratkaisuun. Uskon, että äänestäjät tajuavat tämän.

Grahn-Laasonen korostaa, että julkisen talouden realiteetit ovat kaikille puolueille yhteiset.

– Talouden tasapainottaminen ei ole oikeistolaista tai vasemmistolaista politiikkaa. Julkisen talouden hoidon pitäisi olla kaikkien puolueiden yhteinen asia.