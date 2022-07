Halpa maski kestäisi vuosia – miksei niitä käytetä terveydenhuollossa?

Osa asiantuntijoista on ihmetellyt, miksi sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon laitoksissa on käytetty viime vuosina kertakäyttöisiä kasvomaskeja niin sanottujen elastomeeristen suojainten sijasta.

Puoli- tai kokonaamarit maksavat noin 10–50 euroa ja niihin sijoitettavia viiden euron filttereitä pitää vaihtaa ainakin kerran vuodessa. Kyselyiden perusteella ammattilaiset pitävät pehmeästä silikonista tehtyjä suojaimia kohtuullisen mukavina käyttää. Ne säilyvät varastossa yli vuosikymmenen.

– Asia turhauttaa ja pelottaa, sillä tällaiset maskit voivat tarkoittaa eroa elämän ja kuoleman välillä. Silti kukaan ei vaikuta tietävän niistä, suojainten valmistuksen lopettaneen Dentec Safety -yhtiön johtaja Claudio Dente sanoo New York Timesille.

Yhdysvalloissa monet yhtiöt, asiantuntijat ja hoitoalan ammattiliitot ovat kehottaneet liittovaltiota lisäämään elastomeeristen maskien käyttöä, sillä niitä pidetään kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä vaihtoehtona 95-prosenttisen suojan antaville N95- eli FFP2-suojaimille. Niiden suojausteho on lisäksi yli 99 prosenttia.

Tautivirasto CDC:n tutkija Emily Haasin mukaan viimeisen vuosikymmenen aikana on kertynyt runsaasti elastomeeristen suojainten käyttöä tukevaa tutkimusnäyttöä. Ongelmana vaikuttaa olevan muutosvastarinta.

– Tietyillä tavoilla asiasta on tullut kulttuurinen, Haas sanoo.

Vielä 1990-luvun alussa Yhdysvaltain terveysviranomaisten virallisissa suosituksissa korostettiin elastomeerisia suojaimia, jotka olivat teollisessa käytössä myös esimerkiksi autojen maalauksessa ja rakennustyömailla. Sosiaali- ja terveysalalle annetut suositukset liittyivät tuolloin herkästi leviävän tuberkuloosin yleistymiseen.

Ohjeistus pysyi samana vuoden 2003 SARS-epidemian ja vuoden 2009 sikainfluessapandemin aikana. Kertakäyttömaskien yleistymisen oli arvioitu jo ennen koronapandemiaa johtavan nopeasti vakaviin saatavuusongelmiin.

Koronan iskiessä elastomeerisiä suojaimia ei ollut saatavilla suurimmassa osassa Yhdysvaltain sairaaloita tai terveyskeskuksia. Osa asiantuntijoista uskoo tämän vaikuttaneen yli 3 600 terveysalan ammattilaisen kuolemaan pandemian alkuvaiheessa.

