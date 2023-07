Hallitus pohtii alkoholisääntelyn siirtämistä pois STM:stä – näin ministeri kommentoi

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtama hallitus tavoittelee alkoholipolitiikan sääntelyn keventämistä nostamalla muun muassa ruokakaupoissa sallittavan alkoholituotteiden prosenttirajaa. Julkisuudessa vähemmälle huomiolle on jäänyt hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan hallitus toteuttaa riippumattoman selvityksen ”alkoholipolitiikan sääntelyn siirtämisestä sosiaali- ja terveysministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön”.

Viime vuosina alkoholipolitiikan sääntelyn yksityiskohdat ovat aiheuttaneet monenmoisia kiistoja ja jännitteitä liittyen muun muassa alkoholin etämyyntiin. Orpon hallituksessa alkoholiasiat kuuluvat sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) tontille. Verkkouutiset kysyi Grahn-Laasoselta myös, onko sosiaali- ja terveysministeriössä yksittäisillä virkamiehillä ollut tähän saakka liikaa valtaa alkoholiasioihin.

Haastattelu tehtiin sähköpostitse kesälomien takia.

1. Alkoholiasioista vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, miksi hallitus haluaa selvittää alkoholisääntelyn siirtämistä pois sosiaali- ja terveysministeriöstä?

– Alkoholin valmistus ja myynti on elinkeinotoimintaa. Hallitusohjelmassa linjataan riippumattomasta selvityksestä, joka on tarkoitus käynnistää vielä tänä vuonna. Sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi mahdollisen siirron jälkeenkin edelleen vahva rooli alkoholihaittojen ehkäisyssä ja päihdepalveluissa, vakuuttaa Grahn-Laasonen.

2. Mitkä olisivat keskeisimmät hyödyt, jos alkoholipolitiikan sääntelystä vastaisi jatkossa työ- ja elinkeinoministeriö?

– Juuri näihin kysymyksiin selvitys ottaa kantaa.

Grahn-Laasonen korostaa, että hallitusohjelman mukaan Suomen alkoholipolitiikkaa ”vapautetaan vastuullisesti eurooppalaiseen suuntaan”:

– Nostamme vähittäismyynnin prosenttirajaa kahdeksaan käymisteitse valmistetuissa tuotteista, selkiytämme etämyyntiä sekä sallimme pien- ja käsityöläispanimoille, pientislaamoille ja viinitiloille niiden tuotteiden myynnin valmistuspaikoilta suoraan kuluttajille. Lisäksi mahdollistamme Alkolle ja kotimaisille vähittäismyyntiluvallisille toimijoille alkoholin verkkokaupan sekä muut jakeluun ja noutoon perustuvat vähittäismyyntikonseptit ikärajavalvonnasta tinkimättä.

Ministerin mukaan Suomessa on panimo- ja tislaamoalan osaamista, jolle on kasvavaa kiinnostusta ja markkinoita maailmalla. Hän huomauttaa myös, että alkoholin kulutus on kehittynyt meillä viime vuosina ”eurooppalaiseen suuntaan”.

– Sääntelyä on kevennetty ja luottamusta ihmisiin on lisätty, mutta samaan aikaan alkoholin kokonaiskulutus on laskenut.

3. Miten hyvin työ- ja elinkeinoministeriöstä käsin voitaisiin estää alkoholin terveyshaittoja?

– Alkoholin terveyshaittojen ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyssä ja päihdepalveluissa sosiaali- ja terveysministeriöllä olisi jatkossakin tärkeä rooli. Alkoholiriippuvuus on vakava ongelma, johon ihmiset tarvitsevat matalalla kynnyksellä apua.

4. Onko sosiaali- ja terveysministeriössä yksittäisillä virkamiehillä ollut liikaa valtaa alkoholiasioihin?

– Kyse ei ole yksittäisistä virkamiehistä.

