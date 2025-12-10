Hallitus ottaa kriisivarautumisessa yritykset huomioon

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola pitää ratkaisevan tärkeänä, että hallituksen budjetin jakovaroja kohdennetaan teollisuusyritysten varautumisen vahvistamiseen. Hänen mukaansa keskustelu varautumisesta on vuosia tuijottanut liiaksi vain julkista sektoria.

– Yritykset ovat Suomen kriisinsietokyvyn selkäranka, ja niiden kriisinsietokykyyn on myös yhteiskunnan panostettava, Jukkola sanoo.

Teollisuusyrityksille valmisteltava uusi Varautumisopas kokoaa yhteen keskeiset ohjeet ja työkalut, joiden avulla yritykset voivat nopeasti ja käytännönläheisesti parantaa valmiuttaan häiriötilanteisiin.

Oppaaseen tulee muun muassa tilannekuvan seurannan ohjeet, digiturvallisuuden avainmateriaalit, vastuunjaon mallit sekä valmiussuunnitelman runko ja itsearviointityökalut.

– Yrityksillä ei ole aiemmin ollut selkeää, kaiken kokoavaa pakettia. Nyt sellainen tehdään – ja se on todella tarpeen, korostaa Jukkola .

Tavoitteena on tuottaa teollisuudelle konkreettisia, nopeasti käyttöön otettavia ratkaisuja, jotka parantavat varautumista ilman raskasta hallinnollista taakkaa.

– Tämä opas ei ole paperinpyöritystä, vaan suoraa käytännön tukea arjen varautumiseen. Teollisuus saa vihdoin työkalut, joita se on kaivannut, painottaa Jukkola.

Jukkolan mukaan panostus vahvistaa sekä huoltovarmuutta että Suomen taloudellista vakautta.

– Kun yritykset selviävät poikkeustilanteista paremmin, koko Suomi selviää paremmin.