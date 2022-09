Hallitus esittää kymmenen miljardin hätärahoitusohjelmaa energiayhtiöille

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan puoltanut kymmenen miljardin euron valtuutta laina- ja takausohjelmalle Suomessa sähköntuotantoa harjoittaville yhtiöille.

– Viimeaikainen sähköjohdannaismarkkinoiden voimakas hintavaihtelu vaatii valtiolta nopeita toimenpiteitä markkinoiden vakauden turvaamiseksi, Marin sanoi sunnuntaina tiedotustilaisuudessa.

Marinin mukaan kyse on viimesijaisesta rahoitusvaihtoehdosta yhtiöille, joita muuten uhkaisi maksukyvyttömyys.

– Tämän valtuuden pohjalta valtioneuvosto voisi myöntää tapauskohtaisesti lainoja tai takauksia niille yhtiöille, joiden toiminnan jatkuminen on yhteiskunnan kannalta kriittistä, Marin kertoo.

Hänen mukaansa toimenpiteitä tarvitaan EU-tasolla. Hallitus on komissioon ja muihin pohjoismaihin yhteydessä tilanteen vuoksi.

– Keskeistä on turvata Suomen sähkömarkkinoiden toiminta kaikissa tilanteissa. Päätöksellä pyrimme myös minimoimaan markkinoiden levottomuuden aiheuttamaa hintavaihtelua ja sitä kautta syntyvää hintapainetta kuluttajille.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sanoo, että paketin suhteen on haluttu mennä samaa tietä Ruotsin kanssa.

– Tämä paketti on oikeastaan sellainen viimekäteinen keino, se ei ole missään nimessä tuki, se on rahoitus, se on vakuus, mutta se on viimekäteinen. Mutta se on toisaalta selkeä viesti markkinoille, että me haluamme pitää suomalaiset yhtiöt pystyssä, Lintilä painottaa.

Myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) paaluttaa, että ohjelmassa ei ole kyse vastikkeettoman rahan jakamisesta.

– Kyse ei ole vastikkeettomasta rahan jakamisesta vaan erittäin tiukin ehdoin myönnettävistä lainoista ja lainan takauksista jotka on tarkoitettu viimesijaisiksi rahoitukseksi jos ei enää muita vaihtoehtoja olisi. Lainat ja takaukset myönnettäisiin markkinaehtoisesti – ei ilmaista lainaa, ei tukia, Saarikko toteaa.

Hänen mukaansa kyse on huoltovarmuudesta.

– Vaikka olemme nyt varautumassa pahimman varalle, tässäkin pohjimmiltaan on kyse huoltovarmuudestamme. Me toimimme nyt siten ja siksi, että kaikissa olosuhteissa suomalainen sähköntuotanto ja huoltovarmuutemme on turvattu. Tarkoituksena turvata sähköyhtiöiden kassavarojen riittävyys, Saarikko sanoo.