Hallitus avaa kaksi itärajan raja-asemaa

Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat avataan liikenteelle torstaina 14. joulukuuta. Hallitus päätti asiasta tiistaina pitämässään ylimääräisessä istunnossa.

Uusi päätös on voimassa 14. tammikuuta 2024 saakka.

– Muutosta parempaan suuntaan ei voida todentaa ilman, että rajoituksia puretaan. Siksi avaamme nyt kaksi rajanylityspaikkaa harkitusti ja hallitusti. Samalla kuitenkin ylläpidämme korkeaa valmiutta uusiin rajoituksiin. Suomi huolehtii kansallisesta turvallisuudestaan, korostaa pääministeri Petteri Orpo (kok.) tiedotteessa.

Suomen ja Venäjän maarajalla rajanylittäjien tulee päätöksen voimassaoloaikana käyttää Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikkoja. Myös Suomen kansalaisen on käytettävä avoinna olevia rajanylityspaikkoja. Tavaraliikenne Vainikkalan kautta jatkuu.

Itärajalla kansainvälistä suojelua on mahdollista hakea vain Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikoilla.

– Siitä huolimatta haluamme korostaa, että näissä olosuhteissa Suomen ja Venäjän väliselle rajalle ei kannata lähteä. Suomi aikoo varmistaa, että itärajastamme ei synny uutta välineellistetyn maahantulon väylää Eurooppaan, painottaa sisäministeri Mari Rantanen (ps.).

Viranomaisten arvion mukaan on ilmeistä, että uhka ei ole vielä ohi. Venäjän alueella on todennäköisesti edelleen merkittävä määrä mahdollisia maahantulijoita. Venäjän viranomaisilla on myös edelleen olemassa kyky maahantulijoiden Suomeen välineellistämiseksi.

Hallitus ja viranomaiset seuraavat itärajan tilanteen kehittymistä tarkasti. Suomi pitää huolta omasta rajaturvallisuudestaan, yleisestä järjestyksestä ja kansallisesta turvallisuudesta.

Hallitus sulkee koko itärajan uudelleen, jos välineellistetty maahantulo itärajalla jatkuu.