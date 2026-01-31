Oppositiopuolue SDP:stä esitetyt puheenvuorot julkisen talouden tilasta paljastavat puolueen ajautuneen vaikeaan ristiriitaan, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo. Tiedotteessaan Wallinheimo sanoo pitävänsä hyvänä, että SDP:n näkyviin talouspoliitikkoihin kuuluva kansanedustaja Joona Räsänen on ”viimein heräämässä huoleen Suomen jukisen talouden tilasra”.

– SDP:stä vaaditaan hallitukselta nyt entistä kovempaa sopeuttamista, vaikka puolue on jääräpäisesti vastustanut kaikkia säästötoimia koko tämän hallituskauden. Puolueessa alkaa valjeta se, ettei se voi väistää tulevia sopeutuksia ja lunastaa katteettomia lupauksiaan, mikäli se pääsee hallitusvastuuseen, Wallinheimo sanoo.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa istuva Räsänen on sanonut Verkkouutisille, että Petteri Orpon (kok.) hallituksen on tehtävä EU:n alijäämämenettelyn edellyttämät sopeutustoimet vielä tällä vaalikaudella. Lauantaisessa tiedotteessaan Räsänen kysyi onko hallitus aloittamassa valmistautumisen eduskuntavaaleihin ”vastuunpakoilun Suomen ennätyksellä”.

Wallinheimon mukaan Orpon hallitus on tehnyt juuri niitä päätöksiä, joita SDP ei ollut valmis tekemään hallitusvastuussa eikä ole tukemaan oppositiossa.

– Tämän hallituksen syyttäminen vastuunpakoilusta on SDP:ltä rimanalitus. Olemme tehneet sopeutuksia ja rakenteellisia uudistuksia, jotta Suomen talous saadaan kestävälle uralle ja EU:n vaatimuksiin vastataan. Tämä ei ole ollut helppo tie, mutta vastuullinen talouspolitiikka harvoin on, Wallinheimo sanoo.

Räsäsen kritiikki ontuu, Wallinheimo sanoo, sillä SDP on kokoomusedustajan mukaan vastustanut järjestelmällisesti Orpon hallituksen tekemiä sopeutustoimia ja kasvua tukevia uudistuksia.

– SDP kantaa nyt huolta EU:n alijäämämenettelystä, mutta samaan aikaan on vaatinut jo päätettyjen säästöjen perumista. Samalla puolue on systemaattisesti vastustanut näitä toimia yksi toisensa jälkeen. On vaikea nähdä, miten julkista taloutta vahvistetaan, jos kaikki keinot ovat yhtä aikaa sekä välttämättömiä että mahdottomia.

Wallinheimon mukaan SDP:n talouspolitiikan suurin ongelma on uskottavuus.

– Kyse on myös veronmaksajien oikeusturvasta. Ihmisillä ja yrityksillä on oikeus johdonmukaiseen ja ennakoitavaan talouspolitiikkaan. Nyt SDP:n linja näyttää vaihtuvan aina yleisöstä riippuen. Eihän SDP:n linjasta ei ota se kuuluisa Erkkikään selvää, Wallinheimo päättää.