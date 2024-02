Hakkerien asiakirjat: Venäjä maksoi itsemurhalennokeista yli 2000 kultakilolla

Hakkerit murtautuivat iranilaisen Sahara Thunder -yhtiön sähköposteihin ja vuotivat niistä löytämäänsä aineistoa. Asiakirjojen aitoutta ei ole vahvistettu, mutta ne vaikuttavat osoittavan, millaisen korvauksen Venäjä on pulittanut Ukrainan rintamalla käyttämistään Shahed 136 -taistelulennokeista. Asiasta kertoo esimerkiksi Defence Blog -sivusto.

Melko kallista, kuten vanhassa liittymämainoksessa hoettiin.

Prana Network -haktivistiryhmän julkaisemien asiakirjojen mukaan Venäjän suunnitelmana on ollut valmistaa lisenssillä 6000 Shahed-lennokkia noin 2,5 vuodessa, alkaen vuodesta 2022. Shahedeista sähköposteissa ei tosin puhuta, vaan koodinimenä on ”moottorivene tyyppiä Dolphin 362”.

Yhden lennokin hinta on lähtökohtaisesti noin 23 miljoonaa ruplaa eli nykykurssilla noin 236 000 euroa. Venäjälle tehtiin tarjous, jossa hinnaksi oli tulossa joko 12 miljoonaa ruplaa kappale 6000 lennokin tilauksella tai 18 miljoonaa ruplaa kappaleelta, jos lennokkeja tilattaisiin 2000 kappaletta.

Sopimusasiakirjoissa mainitaan, että Venäjän kustannukset 6000 lennokista olisivat ”108,5 miljardia ruplaa eli 1,75 miljardia dollaria”. Mutta asiakirjat eivät ole tuoreita – nykykurssilla summa olisi Yhdysvaltain dollareissa noin 1,2 miljardia ja euroissa 1,1 miljardia. Hakkerien vuotamien asiakirjojen perusteella vaikuttaa siltä, että maksu on suoritettu kultaharkkoina. Yhteensä harkkojen paino on ollut 2067 kiloa ja 795 grammaa.

Shahed-136-lennokkien massatuotanto Iranin toimittamista osista on tehty Alabugan erityistalousalueella Moskovasta itään. Venäjällä Shahed-lennokit ovat saaneet nimen Geran-2. Laite on kertakäyttöinen itsemurhalennokki, eli kohteeseen hakeutuva räjähdedrone. Shahed-136:n pituus on 3,5 metriä ja siipien kärkiväli 2,5 metriä. Sen lentoonlähtöpaino on 200 kiloa, josta räjähteiden osuus on 20-50 kiloa.

Yhdysvaltain puolustustiedusteluviraston DIA:n mukaan Venäjän on käyttänyt Ukrainassa myös Shahed-lennokkien vanhempaa versiota, Shahed-131:a. Uudempaa versiota Iran on myynyt myös Jemenin hutheille.