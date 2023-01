Hajoaako Venäjä? Tutkijan mukaan päätös on saatettu jo tehdä

Länsimaisissa asiantuntijajulkaisuissa ja medioissa on viime aikoina nähty useita puheenvuoroja, joissa pohditaan tai jopa vaaditaan Venäjän federaation hajoamista. Vladivostokin valtionyliopiston kansainvälisten suhteiden apulaisprofessori Artjom Lukinin mukaan Venäjän pirstoutumiseen liittyisi kuitenkin riskejä.

Lukinin mukaan länsimaisissa puheenvuoroissa maalataan Venäjästä kuva vanhan Britannian tai Portugalin kaltaisena siirtomaaimperiumina, jonka romahdus on väistämätön.

– Ajatus Venäjän hajoamisesta ja siitä, miten se voisi hyödyttää länttä, saattaa alkaa siirtyä valtavirtaan Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Mitä hyötyjä Venäjän pirstoutumisesta sitten väitetysti olisi?, Lukin kysyy Twitterissä.

Hän viittaa tästä löytyvään Jamestown Foundationin vanhemman tutkijan Janusz Bugajskin Politicon mielipidekirjoitukseen. Runsaasti keskustelua herättäneessä kirjoituksessa perustellaan hajoamisen hyviä puolia ja muun muassa todetaan, että hajoaminen rapauttaisi Venäjän resurssipohjan ja veisi sen kyvyn uhata naapureitaan. Bugajskin mukaan Ukrainan, Georgian ja Moldovan kaltaiset maat saisivat myös Venäjän miehittämät alueensa takaisin.

Keski-Aasian maat taas tuntisivat olonsa vapautetuiksi ja voisivat Bugajskin mukaan kääntyä kohti länttä. Kiinan tutkija arvioi olevan tässä tilanteessa aiempaa heikommassa asemassa, koska se ei enää voisi tehdä yhteistyötä Moskovan kanssa ja koska Venäjän raunioista saattaisi nousta uusia länsimielisiä valtioita.

– Länsimaiset strategistit ovat aina nähneet Venäjän hajoamisen sisältävän kaksi suurta riskiä. Niistä ensimmäinen on kaaos, joka saattaisi vallata Euraasian suurimman valtion, jolla on maailman suurin ydinasearsenaali. Neuvostoliiton tuho 1990-luvun alussa vaikuttaa kuitenkin osoittaneen, että ydinaseilla varustettu supervalta voi romahtaa suhteellisen turvallisesti, Artjom Lukin kirjoittaa.

Toinen länsiarvioissa nähty riski liittyy hänen mukaansa Kiinaan. Tässä Lukin on eri linjoilla kuin esimerkiksi Bugajski.

– Jos Venäjä romahtaa, ei se enää voi toimia vastapainona nousevalle Kiinalle. Kiina voisikin ottaa hallintaansa tai jopa anneksoida Venäjän itäisiä alueita.

Tässä tilanteessa länsi ei Lukinin mukaan puuttuisi tilanteeseen. Itä-Venäjän olisi turha odottaa länneltä samanlaista suhtautumista Kiinan pyrkimyksiin kuin Taiwanin kohdalla on nähty.

Venäläistutkijan mielestä lännessä ei ole oikeastaan koskaan tuettu Venäjän alueellista yhtenäisyyttä. Lukin muistuttaa länsimaiden esimerkiksi tukeneen tshetsheeniseparatistien tavoitteita 1990-luvulla.

– Länsi ei kuitenkaan koskaan ole yrittänyt laukaista Venäjän täydellistä pirstoutumista, hän huomauttaa.

Artjom Lukinin mukaan asiat saattavat kuitenkin tällä kertaa mennä toisin. Tähän viittaa hänen mielestään muutos Yhdysvalloissa ja Britanniassa käytävässä keskustelussa, jossa Venäjän hajoaminen nähdään hänestä yhä myönteisemmin.

– Strateginen päätös yrittää hajottaa Venäjä on saatettu jo tehdä Washingtonissa ja Lontoossa. Suurvaltakilpailijasta eroon hankkiutumisen hyödyt on voitu arvioida mahdollisia riskejä suuremmiksi.

Venäläistutkija arvioi, että tästä ei välttämättä tykätä Pariisissa, Berliinissä ja Roomassa, mutta vaihtoehtoa Yhdysvaltojen ja Britannian linjan seuraamiselle ei hänen mukaansa ole.

