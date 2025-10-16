Haitko töitä tästä ”yrityksestä”? Tietosi voivat olla vaarassa

Ihmisten tietoja kalastellaan verkossa entistä ovelammalla tavalla. Poliisin tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö on havainnut uuden tekotavan, jolla yritetään kalastella yksityisten henkilöiden tietoja verkossa tekaistujen työpaikkailmoitusten kautta.

Poliisin valtakunnallisen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikön tietoon on tullut, että internettiin on luotu kotisivut ravintolan nimissä, jota ei tosiasiallisesti ole olemassa. Tälle ravintolalle on haettu työntekijöitä.

Yritykselle on luotu suomenkieliset internet-sivut, joiden kautta pääsee ravintolan ruokalistaan ja toimintaan. Sivut eivät ole enää käytössä.

Ravintolan kotisivuilla ei mainittu virallista Y-tunnusta. Suomessa on virallinen yritystietojärjestelmä (YTJ), josta voi tarkistaa y-tunnuksella tai yrityksen nimellä yrityksen olemassaolon ja yhteystiedot.

Olemattomaan ravintolaan on haettu työntekijöitä, toisen laillisen palvelun kautta. Työnhakijoiden henkilötietoja on näin yritetty kalastella. Hakemukseen on pyydetty liittämään kopio hakijan passista tai henkilökortista. Myös työpaikkailmoitus on myös poistettu.

Tämänhetkisten tietojen valossa poliisin mukaan näyttää siltä, että sivusto on tehty täysin tekoälyä hyödyntäen. Poliisi on tutkinnassaan saanut viitteitä myös siitä, että samankaltaisia, tietojenkalasteluun todennäköisesti tarkoitettuja sivustoja on luotu suomenkielisenä myös muiden palvelujen varjolla.

Tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö tutkii toista mahdollista valesivustoa, joka mainostaa itseään lakiasiantuntijana ja tarjoaa lakipalveluita.

– Tutkinta on tämän lakisivuston osalta vielä aika alussa, mutta tietopyyntöjä olemme tehneet myös tämän sivuston osalta, toteaa tapauksen tutkinnanjohtaja tiedotteessa.

Poliisi jatkaa molempien sivustojen osalta tutkintaa petoksen yrityksinä. Poliisi muistuttaa kaikkia olemaan valppaana haettaessa työpaikkoja ja palveluita internetin kautta.