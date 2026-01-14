Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Eduskuntatalo Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Häirittiinkö avustajia? USU: Eduskunta tarttuu väitteisiin

  • Julkaistu 14.01.2026 | 15:57
  • Päivitetty 14.01.2026 | 17:39
  • Eduskunta
Hallintojohtajan mukaan asia otetaan esille istuntotauon jälkeen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Eduskunta käsittelee eduskunta-avustajien kokemaa epäasiallista kohtelua joulutauon jälkeen. Näin sanoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio Uutissuomalaiselle.

– Työsuojelutoimikunta kokoontuu avajaisviikolla. Kyllä me tähän varmasti tartumme, Rauhio sanoo USU:lle.

Eduskunta palaa joulutauolta helmikuussa. Rauhio ei osaa vielä sanoa, tarvitaanko uusia toimia epäasiallisen käytökseen puuttumiseksi.

– Meillä oli reilu vuosi sitten Seis-kampanja, joka pyrki edistämään hyvää käytöstä. Tämän lisäksi keräämme tietoa ja reagoimme yksittäisiin tapauksiin.

Keskustelu kansanedustajien avustajien kokemasta epäasiallisesta käytöksestä nousi julkisuuteen sen jälkeen, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kommentoi asiaa Ylen dokumenttisarjassa.

LUE MYÖS:
SDP:n Tytti Tuppurainen HS:lle: Häirintätapauksia on paljon

Näkökulma: Terapeutti-Villen pitäisi puhua poliisille

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)