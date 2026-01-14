Häirittiinkö avustajia? USU: Eduskunta tarttuu väitteisiin

Eduskunta käsittelee eduskunta-avustajien kokemaa epäasiallista kohtelua joulutauon jälkeen. Näin sanoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio Uutissuomalaiselle.
– Työsuojelutoimikunta kokoontuu avajaisviikolla. Kyllä me tähän varmasti tartumme, Rauhio sanoo USU:lle.
Eduskunta palaa joulutauolta helmikuussa. Rauhio ei osaa vielä sanoa, tarvitaanko uusia toimia epäasiallisen käytökseen puuttumiseksi.
– Meillä oli reilu vuosi sitten Seis-kampanja, joka pyrki edistämään hyvää käytöstä. Tämän lisäksi keräämme tietoa ja reagoimme yksittäisiin tapauksiin.
Keskustelu kansanedustajien avustajien kokemasta epäasiallisesta käytöksestä nousi julkisuuteen sen jälkeen, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kommentoi asiaa Ylen dokumenttisarjassa.
