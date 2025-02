Häirikkövuokralainen voidaan jatkossa häätää nopeammin

Oikeusministeriön työryhmän ehdotus vuokralainsäädännön päivittämiseksi sisältää monia välttämättömiä uudistuksia vuokra-asumiseen, kertoo Suomen Vuokranantajat ry.

Ilmoitusten toimittamisen salliminen vuokralaiselle sähköisesti voi nopeuttaa häätöjä ja jatkossa myös vakava väkivaltarikos voisi johtaa vuokrasopimuksen päättymiseen.

Yksi keskeinen puute ehdotukseen jäi edelleen, sillä poliisiraportit erittäin vakavista häiriöistä eivät jatkossakaan olisi vuokranantajien hyödynnettävissä.

Suomen Vuokranantajat ry:n lakiasiainjohtaja Tarik Ahsanullahin mukaan nykyisin häiritsevää elämää viettävä vuokralainen on voinut pakoilla jo ensimmäistä varoitusta pahimmillaan useamman kuukauden.

– Digitaalisten viestintävälineiden käytön salliminen vuokrasuhteen tiedoksiannoissa voi jatkossa nopeuttaa osaltaan häätöprosesseja. Jatkossa varoitus olisi mahdollista toimittaa tiedoksi kolmessa päivässä – tämä on valtavan tärkeä uudistus, eikä se ole nykyään mahdollista, jos vuokralainen esimerkiksi välttelee ilmoituksen kuittaamista, hän sanoo tiedotteessa.

Lausuntokierroksella oleva ehdotus huoneenvuokralain päivittämiseksi sisältää Suomen Vuokranantajien mukaan monia tarpeellisia ja hyviä muutoksia. Työryhmä esittää myös lisäystä vuokrasopimuksen purkuperusteisiin.

Jatkossa vuokrasopimuksen voisi purkaa nimenomaisesti mainittujen tilanteiden lisäksi myös silloin kun purkamiselle on muu erittäin painava syy. Perusteluiden mukaan tällainen tilanne voisi esimerkiksi olla käsillä, jos vuokralainen syyllistyy vakavaan väkivaltarikokseen vuokra-asunnon lähinaapurustossa.

– Lisäys on ehdottoman tarpeellinen ja hyvin perusteltu. Ketään ei olla häätämässä yksittäisen nakkikioskirähinöinnin vuoksi, vaan kyse on sellaisista erittäin vakavista tilanteista, joissa vuokralaisen toiminta heikentää koko naapuruston turvallisuudentunnetta, Ahsanullah kertoo.

Poliisiraporttien osalta esitys on pettymys

Ehdotus ei edelleenkään tuo vuokranantajalle oikeutta tarvittaessa saada poliisilta tietoja häiriöistä häätötilanteita varten. Alan järjestöt ovat laajasti pettyneitä ratkaisuun.

– On selvää, että häiritsevää elämää koskevissa tilanteissa näyttö perustuu ensisijaisesti häiriötä kärsivien naapureiden kertomuksiin. On kuitenkin olemassa esimerkiksi järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyviä tilanteita, jolloin naapurit voivat pelätä häiriöistä ilmoittamista. On myös hyvin ongelmallista, että rettelöitsijät tietävät, ettei vuokranantaja tällä hetkellä voi saada mitään tietoja poliisilta, Ahsanullah selventää.

Suurimmat ongelmat liittyvät tuomioistuinten käsittelyaikoihin

Vaikka lakimuutos sisältää hyviä uudistuksia, ei se nopeuta tuomioistuinten työskentelyä lainkaan. Vuokranantajien järjestö pitääkin kaikista suurimpana ongelmana oikeusprosessien kestoja.

– Toivomme todella, että valmisteilla olevassa pienriitamenettelyssä esitetään konkreettiset ehdotukset, joilla häätöprosesseja nopeutetaan merkittävästi. Olen itsekin hoitanut useampia oikeudenkäyntejä, joissa koko häätöprosessiin on mennyt lähes vuosi, vaikka häiriöt ovat olleet erittäin vakavia ja jatkuvia. Tilanteet ovat erityisen kohtuuttomia muiden asukkaiden kannalta – ei oikeusvaltion näin pitäisi toimia, Ahsanullah toteaa.

Alustavan arvion mukaan uusi laki astuisi voimaan vuoden 2026 keväällä. Pienten riita-asioiden menettelyä valmistelevan työryhmän kausi jatkuu toukokuuhun 2025 saakka.