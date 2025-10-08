”Häikäilemätöntä ja tehokasta” – Kansanedustajalta varoitus turvauhkista

Poliisina aiemmin työskennellyt kansanedustaja Marko Kilpi (kok.) sanoo, että Suomen on löydettävä riittävä rahoitus turvallisuuden takaamiseen haastavasta taloustilanteesta huolimatta.

Hän sanoi eduskunnan keskustelussa, että maailma on muuttunut valtavan paljon ja nopeaan tahtiin edellisen sisäisen turvallisuuden selonteon jälkeen. Se laadittiin vuonna 2021.

– Olen ollut poliisina vuodesta 1998 asti ja voisi sanoa, että sinä aikana turvallisuusympäristö ja ylipäätään poliisinkin toiminta on kokenut varmaan suurimpia muutoksia, mitä oikeastaan itsenäisen Suomen historiassa on vastaavana aikajaksona tapahtunut, Marko Kilpi sanoi.

Kokoomusedustaja nosti esiin huumausaineet, joiden alalla tulee jatkuvasti uusia toimijoita ja täysin erilaisista lähtökohdista kuin aiemmin. Välitysportaassa on koko ajan nuorempia, minkä lisäksi suurempia eriä on kauppaamassa ihmisiä, joilla ei ole rikollista taustaa. He voivat olla tavallisissa ja hyväpalkkaisissa ansiotöissä.

– Tällaisten toimijoiden jäljille pääseminen on aiempaa vaikeampaa, koska he ovat ”ulkopuolisia”. Tietenkin mukana on erityisen vaarallisia aineita, kuten esimerkiksi alfa-PVP, Marko Kilpi jatkaa aiheesta Facebook-julkaisussaan.

Katujengirikollisuus ei ole kadonnut ilmiönä minnekään, vaikka media hänen mukaansa aiheesta välillä vaikeneekin. Kuluvalla viikolla oli tuorein oikeudenkäynti aseellisesta yhteenotosta katujengikuvioissa.

Marko Kilpi mainitsee lisäksi alaikäisten vakavat väkivaltarikokset.

– Useana vuonna rikosmäärissä ennätykset paukkuvat. Tällä viikolla viimeisin esimerkki koulupuukottajasta, jota poliisit etsivät pitkään. Rikosmuotona hyvin vaikeasti ennakoitavissa ja siksikin ilmiönä erityisen huolestuttava, Kilpi sanoo.

Järjestäytyneessä rikollisuudessa näkyy Ruotsin vaikutus koko maassa.

– Toiminta on häikäilemätöntä ja tehokasta. Vaikka tämäkin ilmiö kadonnut hetkellisesti mediasta, se ei ole kadonnut olemasta, vaan kehittyy ja valtaa alaa yhä enemmän, Marko Kilpi varoittaa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus nostaa poliisien määrää 8000 poliisiin hallituskauden aikana. Tavoite on määrän nosto 8800 poliisiin kahden seuraavan kauden aikana.

– Rangaistuksia on tiukennettu ja konnia on otettu tehokkaasti kiinni. Vankilat ovat täynnä. Täyttöaste on 110 prosenttia. Vankiloita rakennetaan lisää ja laajennuksia tehdään. Ennaltaehkäiseviin toimiin ohjataan erillisrahoitusta esimerkiksi nuorten rikollisuuden ehkäisyyn viisi miljoonaa euroa, Marko Kilpi luettelee.