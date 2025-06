Greta Thunberg ei halunnut katsoa Hamas-elokuvaa loppuun asti

Ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg ja 11 muuta aktivistia ovat olleet Israelin viranomaisten hallussa sen jälkeen, kun Madleen-avustuslaivan matka Gazaan keskeytettiin.

Tiistai-aamuna aktivisteja oltiin karkottamassa kotimaihinsa. Israelin mukaan aktivistien mukanaan tuoma tuoma pieni apumäärä toimitetaan Gazaan, kertoo The Times of Israel.

Israelin puolustusministeri Israel Katz kertoi aiemmin, että aktivisteille näytetään Israelin asevoimien tuottama dokumenttielokuva Bearing Witness to the October 7th Massacre. Elokuva kertoo terroristijärjestö Hamasin järkyttävistä hirmuteoista, joita tehtiin lokakuun 7. päivän hyökkäyksessä Israeliin.

Elokuva näyttää esimerkiksi valvonta- ja vartalokameroilla tallennettuja tilanteita, joissa Hamasin taistelijat hyökkäävät siviilejä vastaan, murtautuvat koteihin ja teloittavat uhreja – mukaan lukien naisia, lapsia ja vanhuksia. Elokuvassa Hamasin taistelijat myös silpovat ja häpäisevät ruumiita. Elokuva kestää 47 minuuttia ja sitä on esitetty vain suljetuissa tilaisuuksissa poliitikoille, toimittajille ja diplomaateille sen järkyttävän sisällön vuoksi.

Israelin puolustusministerin mukaan Greta Thunberg ja muut aktivistit eivät halunneet katsoa elokuvaa loppuun.

– Greta Thunberg ja hänen jahtiseurueensa vietiin huoneeseen katsomaan lokakuun 7. päivän joukkomurhan kauhuelokuvaa. Nähdessään mistä siinä on kyse, he kieltäytyivät jatkamasta katsomista, Israel Katz sanoo lausunnossaan The Times of Israelin mukaan.

Puolustusministeri Katz ryöpyttää aktivisteja juutalaisvastaisuudesta.

– Antisemitistisen laivueen jäsenet sulkevat silmänsä totuudelta, ja he ovat jälleen kerran osoittaneet, että he pitävät murhaajia parempina kuin murhattuja sekä yhä sivuuttavat Hamasin juutalaisia ja israelilaisia naisia, aikuisia ja lapsia vastaan tekemät julmuudet.