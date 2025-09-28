Ruotsi valmis pudottamaan ilmatilaa loukkaavat koneet – hävittäjien aseistusta päivitetty

Ruotsi on tarvittaessa valmis ampumaan alas ilmatilaansa loukkaavat koneet ja droonit, maan puolustusvoimien operaatiopäällikkö, vara-amiraali Ewa Skoog Haslum sanoo Dagens Nyheterille. Ruotsilla on oikeus ampua alas vieraan valtion drooneiksi epäilemänsä kohteet, hän toteaa.

DN:n kysyessä venäläishävittäjistä, on upseerin vastaus samanlinjainen.

– Sama asia pätee siinäkin tapauksessa. Kyseistä konetta varoitetaan, olemme yhteydessä koneeseen. Mutta jos varoitusta ei noudateta, meillä on itse asiassa oikeus ottaa voimakeinot käyttöön.

Viime viikkoja amiraali kuvailee ”intensiivisiksi”. Hän kehottaa kuitenkin ruotsalaisia pitämään päät kylminä ilmatilaloukkausten ja droonihavaintojen keskellä.

– Venäjä haluaa aiheuttaa eripuraa yhteiskunnassamme. Ruotsalaisten pelotteleminen voi olla osa tätä.

Ruotsi on äskettäin varustanut valmiudessa olevat Jas 39 Gripen-hävittäjänsä ilmataisteluohjuksin, DN kertoo.

– Pidimme ennen automaattitykkiä riittävänä tähän tehtävään. Mutta turvallisuustilanteen kehittyessä ja Venäjän esiintyessä entistä aggressiivisemmin, me luonnollisesti muutamme tiheyttä jolla me säädämme aseitamme, Ruotsin ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Jonas Wikman sanoo.

Itämeren turvallisuustilanteen kiristyessä Ruotsin huomio kiinnittyy etenkin geostrategisesti keskeisen Gotlannin saaren puolustukseen. DN on haastatellut korkea-arvoisia ruotsalaisupseereja saarella järjestettävän Gotland Sentry-harjoituksen yhteydessä. Harjoitukseen osallistui myös puolalaisia sotilaita, sillä tositilanteen tullen puolalaiset laskuvarjojääkärit ovat Naton suunnitelmissa osa saaren puolustusta.

Puolan merivoimien operaatiopäällikkö, vara-amiraali Krzysztof Jaworski painottaa DN:lle Gotlannin merkitystä konfliktitilanteessa, mutta ei halua spekuloida Venäjän tuoreilla ilmatilaloukkauksilla.

– En osa osaa sanoa miksi he toimivat niin. Sitä pitää kysyä vastustajilta. Mutta sanoisin, että kyse on kykyjemme testaamisesta.