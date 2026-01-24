Googlen johtaja varoittaa: Tekoälyssä kuplan merkkejä

Googlen DeepMindin toimitusjohtaja Demis Hassabis varoittaa, että tekoälyteollisuuden joillakin alueilla vallitseva riemu näyttää yhä enemmän ”kuplamaiselta”, uutisoi Financial Times.

Tekoälytutkija Hassabis perusti DeepMind Technologiesin, joka myytiin Googlelle vuonna 2014. Hassabis palkittiin kemian Nobel-palkinnolla vuonna 2024.

Brittiläinen Hassabis kertoi FT:lle, että joidenkin teknologiateollisuuden osien investointien taso on irtautunut kaupallisista realiteeteista.

– Useiden miljardien dollarien siemenrahoitukset uusiin startup-yrityksiin, joilla ei vielä ole tuotetta, teknologiaa tai mitään muutakaan, tuntuvat hieman kestämättömiltä, hän sanoi tällä viikolla Davosissa järjestetyssä Maailman talousfoorumissa ja lisäsi, että tämä voi johtaa ”korjauksiin joillakin markkina-alueilla”.

Pääomasijoittajat ovat kiirehtineet sijoittamaan muun muassa entisen OpenAI-johtajan Mira Muratin Thinking Machine Lab -yritykseen, jonka arvoksi määritettiin 10 miljardia dollaria vain kuusi kuukautta sen perustamisen jälkeen, vaikka yritys on antanut vain vähän tietoa siitä, mitä se tarkalleen kehittää.

Hassabisin mukaan Googlen tekoälytuotteiden, kuten uusimman Gemini 3 -mallin, kysyntä on vahvempaa kuin koskaan, ja vakuutti tekoälyn olevan ”todennäköisesti mullistavin koskaan keksitty teknologia”.

– Jos kupla puhkeaa, me pärjäämme. Meillä on erinomainen liiketoiminta, johon voimme lisätä tekoälyominaisuuksia ja kasvattaa tuottavuutta, hän viittasi Googleen.

Googlen emoyhtiö Alphabetin arvo on noussut yli 4000 miljardin dollarin, mikä tekee siitä maailman toiseksi arvokkaimman yhtiön Nvidian jälkeen.

Hassabis arvioi, että länsimaiset yritykset ovat yhä etulyöntiasemassa Kiinaan nähden tekoälyn kehityksessä.

Noin vuosi sitten kiinalainen DeepSeek yllätti Piilaakson julkaisemalla tehokkaan, vapaasti saatavilla olevan tekoälymallin murto-osalla amerikkalaisten kilpailijoiden kustannuksista. Julkaisu aiheutti säikähdyksen Yhdysvaltain pörsseissä.

Hassabisin mukaan lännessä ylireagoitiin DeepSeekin kehittämään malliin. Hänen mukaansa kiinalaiset laboratoriot eivät ole vielä osoittaneet, että ne kykenevät ylittämään kehityksen etulinjan. Hänen arvionsa mukaan yhdysvaltalaisilla yhtiöillä on edelleen noin puolen vuoden etumatka.