Google suunnittelee jättimäistä datakeskusta Suomeen

Valtioneuvosto on myöntänyt torstaina 28. marraskuuta Metsähallitukselle luvan neljän määräalan myyntiin Muhoksen ja Kajaanin kunnissa.

Maa-alueet myydään Googlelle, joka suunnittelee pilvi- ja datakeskusinfrastruktuurinsa laajentamista Suomessa.

Kaupan kokonaisarvo on yli 27 miljoonaa euroa ja alueiden koko yhteensä noin 1400 hehtaaria. Myytävät alueet kuuluvat Metsähallituksessa sen liiketoiminnan käytössä olevaan omaisuuteen ja ovat olleet pääosin metsätalouskäytössä.

Googlella on ollut Suomessa toimivia datakeskuksia vuodesta 2011 lähtien. Datakeskukset ovat rakentamisvaiheessa luoneet useita tuhansia työpaikkoja suoraan ja välillisesti.

Googlen datakeskusalue Haminassa työllistää tällä hetkellä arviolta 400 henkilöä kokoaikaisesti. Mahdollisen laajennuksen työllisyysvaikutukset on arvioitu huomattaviksi, sekä suoraan että välillisesti.

Taloudellisen aktiivisuuden lisääntymisellä ennakoidaan olevan positiivinen vaikutus myös muuhun paikalliseen palvelutarjontaan sekä asuntomarkkinoihin.

– Olen hyvin iloinen Googlen ilmoituksesta. Tämä kauppa muodostaa perustan mahdollisille tuleville investoinneille ja antaa selkeän viestin siitä, että Suomi on kiinnostava ja turvallinen maa investoinneille. Hallituksen uudistukset tähtäävät siihen, että Suomesta tulisi entistäkin kiinnostavampi investointikohde ja kova työ on viemässä meitä kohti tuota tavoitetta, sanoo tiedotteessa pääministeri Petteri Orpo.

Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana on muun muassa sen hallintaan osoitetun valtion omaisuuden taloudellinen hyödyntäminen. Tässä tarkoituksessa Metsähallitus muun ohella harjoittaa maa- ja vesialueita koskevaa myynti- ja vuokraustoimintaa. Tämän suuruisia maakauppoja tehdään Suomessa kuitenkin vain harvoin.

– Metsähallitukseen kertynyt liiketoimintaosaaminen valtion maa-alueiden vastuullisena hyödyntäjänä ja hoitajana on ollut ensiarvoisen tärkeää siinä, että tämä kansantalouden ja aluetalouden kannalta hyvin merkittävä kiinteistökauppa on saatu toteutettua. Kaupalla ja sen avaamalla mahdollisella investoinnilla on myös suuri merkitys sille, että alueen omia mahdollisuuksia taloudelliseen kasvuun, elinvoiman ja investointien vauhdittamiseen, osaamisen kehittämiseen ja työvoiman saatavuuteen voidaan täysimääräisesti hyödyntää hallituksen Itäisen ja Pohjoisen Suomen ohjelmien mukaisesti, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kiittelee.

Google korosti mediatilaisuudessa, että kyseessä ei ole vielä ilmoitus investointipäätöksestä. Googlen globaalin infrastruktuurin johtaja Otto Kreiter ei antanut myöskään mitään arviota siitä, milloin hanke voisi olla valmis, vaan totesi, että kyseessä on pitkän ajan prosessi.

– Suomi on tarjonnut kodin Googlen datakeskukselle Haminassa jo kymmenen vuoden ajan, ja olemme sitoutuneet tukemaan maan digitaalisen kasvun tavoitteita. Ennen lopullista investointipäätöstä Kajaanin ja Muhoksen alueiden kehittämisestä teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa laatiaksemme suunnitelman, joka tukee yhteisön taloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä pitkällä aikavälillä. Tämä on vasta ensimmäinen askel pitkässä prosessissa, lisää tiedotteessa Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen.

Kreiterin mukaan Kajaanin alue valikoitui paikaksi, koska se tarjoaa hyvän ympäristön maantieteellisesti, yhteisöllisesti sekä puhtaan energian osalta. Ministeri Essayah viittasi alueella jo toiminnassa oleviin datakeskuksiin.

Valtioneuvoston myöntämä lupa maa-alueiden myyntiin perustuu valtion kiinteistövarallisuuden luovutuslakiin, ja Metsähallituksen ja Googlen tekemässä kiinteistökaupassa on kyse yksityisoikeudellisesta sopimuksesta. Metsähallitus myy maat Googlelle raakamaana.

Alueiden käyttö suunniteltuun tarkoitukseen vaatii niiden kaavoittamista. Google tulee kaavoitus- ja lupaprosessien määrittelemin reunaehdoin päättämään maa-alojen tulevasta käytöstä. Metsähallitus ei tule osallistumaan hankekehitykseen tai myytäville alueille suunniteltuun liiketoimintaan tai tuotantoon.

Metsähallitus on pyytänyt kohteista luovutuslain edellyttämät lausunnot ympäristöministeriöltä, Museovirastolta, puolustusministeriöltä ja sisäministeriöltä. Annetuissa lausunnoissa todettiin, ettei luovuttamiselle ole esteitä.

– Metsähallitus luo edellytyksiä vihreälle kasvulle tarjoamalla alueita vihreän siirtymän hankkeille. Tämä vaatii talouden, ympäristön ja sosiaalisen kestävyyden yhteensovittamista sekä laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Googlen kanssa toteutettu maakauppa mahdollista datakeskusinvestointia varten on hyvä esimerkki siitä, miten valtion alueita voidaan hyödyntää vihreän kasvun moottorina ja samalla luoda työpaikkoja ja positiivisia vaikutuksia alueellisesti. Toivotamme Googlen tervetulleeksi laajentamaan toimintaansa Suomessa ja odotamme innolla yhteistyötä alueiden kehittämisessä edelleen, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.