Google nostaa esille tekoälyn luomia feikkisivuja

Hakukoneyhtiö Googlen väitetään nostavan esille monia tekoälyn luomia sivustoja, jotka koostuvat pääosin muualta kopioidusta sisällöstä.

404 Media -sivusto kertoo löytäneensä useita esimerkkejä vastaavista tapauksista. Googlen kanta on, että vaikka se pyrkii karsimaan roskasisältöä uutissyötteestään, ei ihmisten tuottamalle sisällölle anneta suurempaa painoarvoa kuin tekoälyn tekstille.

Monissa Google News -palvelussa esiintyvissä verkkosivustoissa toistuu sama perusrakenne. Feikkisivulle on kopioitu muualla julkaistuja uutisia, jotka on kirjoitettu tekoälyn avulla hieman eri tavalla. Kuvat ovat usein täysin samoja. Feikkisivun pyörittäjä kerää tuloja täyttämällä sen Google Ads -verkkomainoksilla.

Google Newsin väitetään indeksoivan monia tekoälyn kloonaamia verkkosivuja, mutta ei esimerkiksi ihmisten kirjoittamaa 404 Media -sivustoa.

Eräänä esimerkkinä mainitaan Worldtimetodays-sivusto, joka on täynnä suuria mainospaikkoja. Se julkaisi hiljattain Star Wars -aiheisen artikkelin, joka oli pitkälti sama kuin vuorokautta aiemmin julkaistu teksti Distractify-sivustolla.

Kirjoittajan kuvakin oli sama. Worldtimetodays-sivuston artikkelin paljasti tekoälyn kirjoittamaksi se, että siinä puhuttiin ”war of starsista” eikä Star Warsista.

Samankaltaisia Google News -uutispalvelussa esiintyviä tekoälyn luomia kloonisivustoja kerrotaan olevan kymmeniä.

New: Google News is boosting AI-generated garbage articles that rip-off other peoples' work. One company even admitted practice to me. Even wilder: Google says it doesn't focus on whether an article was made by AI or a human for News, opening way for more https://t.co/LAfu2FgtOo pic.twitter.com/fqgV9y9MHS

This is just one "author" on one website. There are dozens of these. The site https://t.co/3xVrUxNJfP, which has decades of "Google Juice" built up because it was once a real news website (sorta), is AI generated clones of articles from @WatcherGuru now pic.twitter.com/tvWBp0AWWz

— Jason Koebler (@jason_koebler) January 18, 2024