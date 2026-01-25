Gerhard Schröder: Venäjää ei pidä demonisoida

Venäjää ei pidä demonisoida, linjaa Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder Berliner Zeitungissa julkaistussa kirjoituksessa.

Schröder sanoo tuomitsevansa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa ja vaatii, että sen pysäyttämiseksi on käytettävä kaikkia diplomaattisia keinoja. Silti Venäjää ei pidä hänestä demonisoida ”ikuisena vihollisena”.

– Venäjä ei ole barbaarien maa, vaan maa, jolla on upea kulttuuri ja monipuoliset historialliset yhteydet Saksaan, Schröder sanoo.

– On edelleen Saksan häpeä, että tuohon maahan hyökättiin brutaalisti saksalaissotilaiden toimesta kahdessa maailmansodassa.

Sosiaalidemokraatteja edustava Schröder toimi liittokanslerina vuosina 1998–2005, jonka jälkeen hän on työskennellyt muun muassa Rosneftin ja Nord Streamin hallituksissa. Häntä on aiemminkin kritisoitu Venäjä-mielisistä kannoistaan ja läheisistä suhteistaan presidentti Vladimir Putiniin.

Vuonna 2022 Schröderin uutisoitiin tienanneen venäläisiltä energiayhtiöiltä jopa miljoona dollaria vuodessa.

Schröder ei kaikesta huolimatta sano katuvansa aiempaa poliittista toiminaansa, jossa hän pyrki lähentämään Saksan ja Venäjän välejä sekä turvaamaan halvan energian saamisen. Sen sijaan Saksan uudelleenaseistautumiseen ex-liittokansleri suhtautuu penseästi.

– Tarvitsemme tämän kaltaista yhteistyötä Venäjän kanssa. Nykyään on paljon puhetta sotilaallisista kyvyistä, mutta Saksa ja Eurooppa tarvitsevat ensisijaisesti rauhantekokykyjä, Schröder sanoo.

Schröderin kommentit eivät saaneet lämmintä vastaanottoa Viron ulkoministeri Margus Tsahknalta, joka tyrmää Schröderin toiveet energiayhteistyöstä Venäjän kanssa. Tsahkna kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä.

Tsahkna kutsuukin Schröderin puheita demonisoinnin välttämisestä järkyttäviksi. Hän muistuttaa Venäjän olevan maa, joka käy brutaaleinta sotaa Euroopassa sitten toisen maailmansodan.

– Venäjän täysimittainen aggressio Ukrainaa vastaan on suora tulos vuosien liennyttämispolitiikasta ja vuosikymmeniä kestäneestä uskosta, että kauppa taltuttaisi aggression, Tsahkna sanoo.

– Tuo usko rahoitti [Venäjän] aseistautumista ja lukitsi Euroopan energiariippuvuuteen, joka turvasi hyökkääjän rahavirrat.

Ulkoministerillä onkin selvä linja Schröderin ulkopolitiikasta.

– Wandel durch Handel (muutosta kaupan kautta) epäonnistui. Siihen ei ole paluuta, hän toteaa.