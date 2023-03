Georgiassa vastustetaan uutta lakia – ”emme halua olla osa entistä Neuvostoliittoa”

Georgiassa mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa maan pääkaupungissa Tbilisissä sen jälkeen, kun parlamentti tuki kiistanalaista lakiesitystä, joka rajoittaa muun muassa lehdistön vapautta ja kansalaisjärjestöjen toimintaa.

BBC:n mukaan mellakkapoliisi käytti vesitykkiä ja pippurisumutetta hajottaakseen parlamentin ulkopuolelle kokoontuneita joukkoja. Georgian hallituksen mukaan useita poliiseja loukkaantui yhteenotossa.

Georgian parlamentti käsittelee parhaillaan lakia, joka vaatisi ulkomailta rahoitusta saavia kansalaisjärjestöjä rekisteröitymään “ulkomaisiksi agenteiksi”.

Samanlainen lainsäädäntö hyväksyttiin Venäjällä vuonna 2012. Lain vastustajien mukaan tarkoitus on rajoittaa vapaan kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

Useimmat mielenosoittajat ja maan oppositio pelkäävät, että lain hyväksyminen merkitsisi loppua Georgian pitkäaikaiselle tavoitteelle liittyä EU:hun. Mielenosoituksissa on näkynyt runsaasti Euroopan unionin lippuja.

– Laki on venäläinen, kuten me kaikki tiedämme. Me emme halua olla osa entistä Neuvostoliittoa. Haluamme olla osa Euroopan unionia. Haluamme olla länsimielisiä, mielenosoittaja sanoi BBC:n mukaan.

Maanantaina lakiehdotusta koskeva valiokunnan kuuleminen päättyi tappeluun parlamentissa. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä jutussa.

