Käsirysy parlamentissa videolla – ”vaarallinen trendi”

Sosiaalisessa mediassa leviää video Georgian parlamentista, jossa tunteet ovat kuumentuneet käsirysyyn asti.

Valiokunta käsittely kiisteltyä lakia, joka toteutuessaan edellyttäisi yli 20 prosenttia rahoituksestaan ulkomailta saavia organisaatioita rekisteröitymään ”ulkomaisiksi agenteiksi”.

Jutun alta löytyvällä videolla näkyy mielenosoittajia lisäksi parlamentin edustalla.

Ukrainan sisäministerin avustaja Anton Gerashenko on jakanut videon Twitterissä. Hänen mukaansa lain vastustajien mukaan laki muistuttaa Venäjän vastaavaa lakia ulkomaisista agenteista.

– Vaarallinen trendi, Gerashenko toteaa.

Clashes reported inside & outside Georgian parliament about proposed "foreign agents" legislation – to require organizations with 20+% funding from overseas to register as "foreign agents".

Law's protesters point out its similarity to 🇷🇺 "foreign agents" law. Dangerous trend. pic.twitter.com/O2GIS5GqPY

