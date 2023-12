Gaza-aktivistit kiinnittävät kansanmurhatarroja hummuspurkkeihin

Palestiinaa tukevat aktivistit ovat aloittaneet Britanniassa tempauksen, jossa Israelissa valmistettuihin tuotteisiin kiinnitetään kaupoissa kansanmurhasta varoittavia tarroja.

Hankkeen taustalla on niin sanottu BDS-liike, joka kannattaa israelilaisten tuotteiden boikotointia taloudellisen paineen luomiseksi. Aktivistien verkkosivuilla väitetään, että hummusta ja dippejä valmistava Sabra-yhtiö on tukenut Israelin asevoimia (IDF) lahjoituksilla. Sabran omistavat PepsiCo ja Strauss Group.

Telegraph-lehden mukaan aktivistit olisivat mahdollisesti sekoittaneet yhtiön toiseen Sabra-tuotemerkkiin, joka on käytössä Yhdysvalloissa. Kyseessä on erillinen yhtiö. Britanniassa kaupoissa myytävien Sabra Houmous -tuotteiden taustalla on israelilainen Osem-yhtiö, jonka omistaa Nestle.

BDS-aktivistien mukaan Strauss Group olisi tukenut rahallisesti Israelin asevoimien Golanin prikaatia, joka on ollut mukana Gazan taisteluissa.

Britanniassa israelilaisiin tuotteisiin on liimattu tarroja, joissa tuotteen väitetään ”tekevän voittoa kansanmurhalla”. Tarrat on tarkoituksella tehty muistuttamaan tupakka-askeista löytyviä varoituksia. Muissa tarroissa tuotetta kuvaillaan ”apartheid-hummukseksi”.

BDS-liike kertoo toimivansa 40 valtion alueella ja myös Israelissa. Palestiinaa tukevat aktivistit ovat kehottaneet aiemmin boikotoimaan muun muassa Puma-, SodaStream-, Volvo-, Burger King-, McDonald’s- ja Pizza Hut -yhtiöitä.