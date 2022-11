Garri Kasparov Saksan presidentistä: Pari tuntia Ukrainan pommisuojassa käänsi pään

Saksan presidentti Frank-Walter Steinmeierin mukaan Venäjän kanssa ei voi olla rauhaa niin kauan kuin Venäjän joukot pysyvät Ukrainassa.

– Pahuuden edessä hyvä tahto ei riitä, Steinmeier puhui Financial Times -lehden mukaan palattuaan Kiovasta.

Ukrainan matkallaan Steinmeier joutui hakeutumaan pommisuojaan Koriukivkan kaupungissa, kun ilmasireenit varoittivat mahdollisesta vaarasta.

Venäläinen shakkimestari ja toisinajattelija Garri Kasparov on kiinnittänyt Twitterissä huomion siihen, että Steinmeierin retoriikka Venäjää kohtaan näyttää koventuneen.

– Uskomatonta, mitä muutama tunti Ukrainan pommisuojassa tekee jopa kaikkein antaumuksellisemmalle rahoittajalle, Kasparov sanoo tviitissään ja viittaa Saksan ja Venäjän energiakaupankäyntiin.

– Tervetullut ja kauan odotettu muutos Saksassa. Nyt tarvitaan (asennemuutokseen) täsmääviä tekoja.

Amazing what a few hours in a Ukrainian bomb shelter will do for even the most devoted appeaser! A welcome, long-overdue shift in Germany. Now, action to match is required. https://t.co/40bytd5LHB

— Garry Kasparov (@Kasparov63) October 31, 2022