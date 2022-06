Garri Kasparov: Putin ei koskaan teeskentele vaan valehtelee

Valkovenäläinen päätoimittaja ja UCL:n tohtorikoulutettava Tadeusz Giczank arvioi Venäjän presidentin Vladimir Putinin 9. kesäkuuta pitämää Pietari Suuri-puhetta, josta Verkkouutiset on kertonut tässä, että ”Putin käytännössä juuri lopetti teeskentelyn”.

Venäläinen oppositiopoliitkko, shakin suurmestari Garri Kasparov vastaa tähän olevansa tavallaan eri mieltä.

– Putin ei ole koskaan teeskennellyt, ei oikeastaan. Hän valehtelee koko ajan, mutta hänen tarkoituksensa tuhota Ukrainan valtiollinen olemassaolo on ollut selvää jo 15 vuoden ajan. Se, että [Emmanuel] Macron ja muut haluavat edelleen neuvotella Putinin kanssa, kun tämän vaatimukset ovat tällaisia, on hävytöntä, kirjoittaa Kasparov.

Putin has never pretended, not really. He lies all the time, but his intent to destroy Ukrainian statehood has been clear for 15 years. That Macron and others still want to negotiate with Putin when those are his terms is obscene. https://t.co/AffTGJ7KKl

— Garry Kasparov (@Kasparov63) June 9, 2022