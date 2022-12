Futuurien mukaan sähkön hinta pysyisi korkeana koko ensi vuoden

Sähkövertailusivusto Halvinsähkösopimus.fin tuoreesta sähköfutuureihin perustuvasta hintaennusteesta selviää, että sähkön hinta saattaa pysyä korkealla koko ensi vuoden.

Suomen hinta-alueen sähköfutuurien perusteella kerätty data osoittaa, että sähkön arvonlisäverollinen hinta olisi halvimmillaankin tippumassa vain hieman alle 20 s/kWh:n keskimääräiseen hintaan vuoden kolmannella neljänneksellä.

Korkeimpia hintoja on odotettavissa helmikuussa. Tällä hetkellä futuurit ennustavat Suomeen helmikuussa keskimäärin noin 45 s/kWh:n hintoja.

Vuoden 2024 toisella neljänneksellä keskihinnan odotetaan painuvan ensimmäisen kerran alle kymmenen sentin kilowattitunnilta.

Futuurien hinnat ovat vaihdelleet tiuhaan tahtiin, eikä tarkkaa lopullista hintatasoa tiedä kukaan. Sähköfutuurien hinnat vaihtelevat eri Pohjoismaissa, joten selvityksessä on otettu huomioon Suomen alueen hintaerosta kertovat futuurit

Näin tiedot kerättiin

EMTIR Marketingin mukaan sähköfutuurien tiedot on kerätty Nasdaqin sivulta 13.12.2022 päätöskursseilla. Futuurihinnoissa on otettu huomioon sekä Pohjoismaiden systeemifutuuri että Suomen hinta-alueen erosta kertova futuuri. Suomeen ennustetaan tällä hetkellä systeemifutuuria kalliimpia hintoja muun muassa Olkiluoto 3:n ongelmien takia.

Sähköfutuurien hinnat on muutettu kuluttajille tutumpaan s/kWH-muotoon. Lisäksi hintoihin on lisätty arvonlisävero, joka on joulukuun-huhtikuun (22-23) osalta kymmenen prosenttia, muuna aikana 24 prosenttia.

Sähköfutuurit edustavat parasta ennustetta tulevista hinnoista. Tällä hetkellä futuurien myyjiä on kuitenkin vähän, ja hintojen heilahtelu on poikkeuksellisen voimakasta. Tämä tekee ennusteista haastavampia.

Futuurien hinnat muuttuneet tiuhaan tahtiin

Sähköfutuurien hinnat ovat muuttuneet useaan otteeseen syksyn aikana. Vielä aiemmin syksyllä futuurit odottivat sähkön hinnan laskevan ensi keväänä ja kesällä alemmaksi, mutta toisaalta myös kalleimpien talvikuukausien hinnat ovat nyt tasaantuneet hieman alemmalle tasolle huippuhinnoista.

Oletuksena on, että tuoreemmat sähköfutuurit tarjoavat todenmukaisemman kuvan tulevan vuoden sähkön hinnoista. Hintoihin liittyy joka tapauksessa paljon myös epävarmuutta.

Futuurihinnat eivät suoraan kerro sähkön tulevaa hintaa, mutta ne edustavat markkinoiden parasta mahdollista näkemystä. Futuureita käytetään muun muassa suojaamaan sähköhankintoja tulevaisuutta varten.

EMTIR Marketingin mukaan sähköfutuurit vaikuttavatkin siihen, miten määräaikaisia sähkösopimuksia voidaan hinnoitella. Sähköyhtiöt voivat futuurien avulla suojata ostonsa nykyiseen hintaan, joten vaikka hintataso olisi lopulta futuureja korkeampi, ei sähköyhtiö kärsi samanlaisia tappioita.

Esimerkiksi kahden vuoden määräaikaisessa sähkösopimuksessa otetaan nyt huomioon arvio siitä, että hinta laskisi vuoden 2024 aikana. Vaikka hinta todennäköisesti pysytteleekin melko korkealla koko vuoden 2023, ennakoivat futuurit kuitenkin pitkässä juoksussa sähkön hinnan laskevan selvästi nykytasosta.

Sen sijaan pörssisähkösopimuksessa kuluttaja maksaa aina ajankohtaisen tunneittain vaihtuvan spot-hinnoittelun mukaan. Futuurien perusteella pörssisähköstä maksettaisiin siis kalleinta hintaa tammi-maaliskuussa ja halvimmillaan sähkön hinta olisi kolmannella kvartaalilla.

Pörssisähkösopimuksen valinneen lopulliseen sähkön hintaan vaikuttaa oleellisesti myös sähkön käytön ajankohdat. Futuurit ennustavat vain keskihintoja, eivät erilaisia hintapiikkejä.