FSB:ssä kuohuu: Vladimir Putin on nostamassa uudeksi päälliköksi ”armottoman ja älykkään miehen”

Itsenäisen iStories-venäläismedian tietojen mukaan FSB:n viidennen direktoraatin johtaja Sergei Beseda jää eläkkeelle tehtävistään. Hän siirtyyy kuitenkin FSB:n johtajan Aleksander Bortnikovin neuvonantajaksi.

Muun muassa ulkomaan operaatioita hoitavan viidennen direktoraatin on yleisesti katsottu olleen vastuussa Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan edeltäneistä massiivisista tiedusteluvirheistä. Moskovan on kerrottu laatineen hyökkäyssuunitelmat pitkälti FSB:n antamiin liian ruusuisiin tiedustelutietoihin perustuen. Virheitä on henkilöity Besedaan.

Venäjän tiedustelupalveluiden toimintaa hyvin tunteva asiantuntija, professori Mark Galeotti ei usko, että Besedan lähdön takana on kuitenkaan kosto Ukraina-virheistä.

Galeotti toteaa X:n ketjussaan, että selitys on mitä todennäköisimmin yksinkertaisesti 70 vuoden eläkeiän saavuttaminen.

Besedan lähtö avaa kuitenkin asiantuntijan mukaan ovia mielenkiintoiselle kehityskululle vaikutusvaltaisen turvallisuuspalvelun huipulla.

Sergei Besedan tilalle on nimitetty entinen FSB:n sisäisen turvallisuuden johtaja Aleksei Komkov. Komkov on Galeottin mukaan FSB:n ensimmäisen apulaisjohtaja Sergei Korolevin vasalli.

Mark Galeotti kertoo, että Korolevin on taas ollut määrä siirtyä turvallisuuspalvelun päälliköksi jo vuosia. Eräs syy viivytykseen on asiantuntijan mukaan ollut Korolevia vastustava valtaklikki, johon myös Beseda kuuluu. Besedan ja niin ikään 70 vuotta täyttävän FSB:n 2. direktoraatin johtaja Aleksei Sedovin siirtyminen syrjään viroistaan avaa Galeottin mukaan tien Koroleville.

– 73-vuotias Bortnikov on sairas ja halunnut jäädä eläkkeelle jo vuosia. Hän saanee varmasti tänä vuonna vapautuksen [Vladimir] Putinilta ja Korolev oletettavasti astuu hänen saappaisiinsa.

Muutoksella FSB:n johdossa voi olla yllättäviä vaikutuksia. Mark Galeotti sanoo, että Korolevista tulee vaarallinen FSB:n johtaja. Hän kuvailee miestä aktiiviseksi, armottomaksi ja älykkääksi ja muistuttaa, että hänellä on lisäksi kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

– Hän saattaa olla jopa entistäkin suuremmaksi vaaraksi yhä elossa oleville toisinajattelijoille kotimaassa ja ulkomailla, koska hänellä tulee olemaan todistettavaa, asiantuntija arvioi.

Mark Galeotti löytää orastavista muutoksista kuitenkin myös ”pienen hopeareunuksen”.

– Tämä kertoo lisäksi sellaisen uuden turvallisuusjohtajien sukupolven noususta, joilla ei ole henkilökohtaisia suhteita Putiniin. He eivät edusta hänen aikaansa eivätkä välttämättä edes hänen ajatteluaan.

– Korolevia ei voi todellakaan kutsua liberaaliksi, mutta panisiko hän kaiken peliin Putinin vuoksi? En olisi siitä lainkaan varma.

