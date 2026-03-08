FSB:n naisagentti paljasti humalassa Venäjän vakoojaverkoston

Humalaisen venäläisagentin tekstiviestit paljastivat kansainvälisen vakoojaverkoston, kertoo United24-media viestipalvelu X:ssä. Vyyhdin keskiössä on nyt 35-vuotias Nomma Zarubina, jonka Venäjän turvallisuuspalvelu FSB rekrytoi vuonna 2020 koodinimellä ”Alyssa”. Venäläissyntyinen Zarubina asui New Yorkissa, ja hänen tehtävänään oli etenkin yhdysvaltalaisten päättäjien tapaaminen ja houkutteleminen venäläistiedustelun vaikutuspiiriin.

Zarubina esiintyi julkisesti Ukrainan sodan kriitikkona, osallistuen useisiin seminaareihin ja konferensseihin. Näissä tilaisuuksissa hän kartoitti FSB:n rekrytointiyrityksiin sopivia henkilöitä yliopistomaailman, median ja politiikan parista.

Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan FBI oli jo varsin aikaisessa vaiheessa Zarubinan ja tämän kumppaneiden jäljillä. Hän kiisti jo vuonna 2021 FBI-agenttien kuulustelussa kaikki siteensä venäläistiedusteluun, myöntäen kuitenkin kaksi vuotta muöhemmin FSB:n jututtaneen häntä kerran. Todellisuudessa Zarubinalla oli yhteyshenkilö FSB:ssä, everstiluutnantti Roman Sumarokov.

Zarubina tunnusti lopulta yhteistyön FSB:n kanssa FBI-agentille humalassa lähettämässään viestissä. Zarubina lähetti agentille yli 50 flirttailevaa ja uhkailevaa tekstiviestiä, ja osa viestien sisällöstä herätti liittovaltion poliisin mielenkiinnon. Kesällä 2024 hän myönsi uusissa kuulusteluissa valehdelleen aikaisemmin FBI:lle. Zarubinan mukaan hän suostui kuulusteluihin ainoastaan siitä syystä, että hänellä oli ”tunteita” aikaisemmin mainittua FBI-agenttia kohtaan, The New York Post kertoo. Joulukuussa 2024 Zarubina pidätettiin,

Zarubinan tapaus paljasti useita muita FSB-kontakteja Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Amerikassa. Koodinimi Alyssa odottaa itse lopullista tuomiotaan new yorkilaisessa vankilassa. Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan häntä syytetään paitsi FBI:lle valehtelusta myös osallisuudesta prostituutiorinkiin.