Fox News esitteli USA:n uusia huippuaseita Iranissa, olivatkin ukrainalaisia

Amerikkalaiskanava hehkutti Wild Hornetsin Sting-drooneja.
Fox Newsin esittelemät droonit eivät olleetkaan Yhdysvalloista.

Amerikkalaiskanava Fox Newsin ohjelmassa hehkutettiin huippuaseita, joita Yhdysvallat on käyttänyt iskuissaan Iranissa.

Ohjelmassa entinen sotilastiedustelun työntekijä ja drone-asiantuntija Brett Velicovich kuvaili, kuinka tekoälyä hyödyntävät dronet ovat mullistaneet sodankäynnin. Myöhemmin paljastui, että ohjelmassa hehkutetut huippuaseet eivät olleet amerikkalaisia, sillä videolla näkyy ukrainalaisen Wild Hornetsin Shahed-lennokkien torjuntaan kehitetty Sting-drooni.

Tätä tietoa Fox News ei maininnut.

Wild Hornets kirjoittaa viestipalvelu X:ssä arvostavansa sitä, että Fox Newsin kaltainen kansainvälinen media tuo esiin torjuntadroonit.

– Tämä on Wild Hornetsin insinöörien ja ukrainalaisten sotilaiden yhdessä kulkeman pitkän ja vaikean tien lopputulos, ja olisimme kiitollisia, jos nämä saavutukset tuotaisiin esiin asianmukaisin krediitein.

