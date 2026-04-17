Finnair voitti oikeudessa, 300000 euron vaatimus hylättiin

Lentoyhtiö Finnairin käytäntö hylätä vakiokorvausvaatimuksia myöhästyneinä ei ole lainvastainen, markkinaoikeus katsoo.
Kuluttaja-asiamies vaati keväällä 2025, että markkinaoikeus kieltää Finnairia 300 000 euron sakon uhalla hylkäämästä vakiokorvausvaatimuksia sen vuoksi, että matkustajat eivät ole esittäneet vaatimuksia kahden kuukauden kuluessa lentopäivästä. Markkinaoikeus hylkäsi vaatimuksen päätöksellään 17. huhtikuuta 2026.
Lentomatkustajien vähimmäisoikeudet tietyissä lennon häiriötilanteissa on vahvistettu EU-asetuksella. Matkustajalla voi olla oikeus kiinteään rahalliseen vakiokorvaukseen esimerkiksi lennon viivästyksen vuoksi. Asetuksessa ei kuitenkaan ole määritelty, missä määräajassa lentomatkustajan tulee esittää vakiokorvausvaatimus lentoyhtiölle, vaan tämä määritellään kunkin jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä.
Suomen lainsäädännössä ei kuitenkaan ole säännöksiä määräajasta, jota olisi noudatettava, jotta matkustaja säilyttäisi oikeuden asetuksen mukaiseen korvaukseen. Finnair oli vaatinut kuluttajia tekemään korvausvaatimukset kohtuullisessa ajassa, joka Finnairin näkemyksen mukaan on kaksi kuukautta.
Markkinaoikeus katsoi hylkäävässä ratkaisussaan, ettei Finnairin menettely rikkonut kuluttajansuojalakia. Markkinaoikeuden mukaan kuluttajan vakiokorvausvaatimuksen hylkääminen sen vuoksi, ettei sitä ole esitetty kahden kuukauden kuluessa, ei ole elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän tavan tai huolellisen ammatinharjoittamisen vastaista.
– Luonnollisesti ratkaisu on pettymys. Tutustumme ratkaisuun tarkemmin ja arvioimme mahdollisia jatkotoimia, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.
Kuluttaja-asiamies vei äskettäin Finnairin markkinaoikeuteen pitkittyneistä rahanpalautuksista. Finnair suostui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta korjaamaan lainvastaisia lahjakorttikäytäntöjään. Kuluttaja-asiamies selvittää parhaillaan myös Finnairin huolenpitokäytäntöjä.