Finnair joutuu markkinaoikeuteen, uhkana 300000 euron sakko

Kuluttaja-asiamies vie lentoyhtiö Finnairin pitkittyneet rahanpalautusajat markkinaoikeuteen.

Kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeutta kieltämään Finnairin menettelyn, jossa perutuista lennoista ei palauteta rahoja matkustajille EU-asetuksen vaatiman seitsemän päivän kuluessa. Matkustajalla on EU-asetukseen perustuva oikeus lipun hinnan takaisinmaksuun seitsemän päivän kuluessa, kun lentoyhtiö on perunut lennon ja kuluttaja on valinnut lipun hinnan palautuksen uudelleen reitityksen sijasta.

Finnairin takaisinmaksuissa on ilmennyt laajoja ja pitkäkestoisia viiveitä. Palautusajat ovat venyneet viikoiksi ja pahimmillaan kuukausiksi. Kuluttaja-asiamies puuttui Finnairin pitkiin takaisinmaksuaikoihin vuonna 2024, mutta Finnair ei tuolloin sitoutunut korjaamaan toimintaansa.

Koska ongelmat ovat jatkuneet vuonna 2025, kuluttaja-asiamies vaatii markkinaoikeudelta Finnairin menettelyn kieltämistä 300 000 euron sakon uhalla.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että asetuksessa säädetty seitsemän päivän määräaika on ehdoton. Määräaikaa on noudatettava olosuhteista riippumatta, eikä maksuaikoja voi venyttää erilaisten lentoliikenteen häiriötilanteiden, kuten lakkojen vuoksi.

– Tuhannet Finnairin asiakkaat ovat joutuneet odottamaan lippurahojen palautusta liian pitkään. Takaisinmaksujen viiveet loukkaavat vakavasti kuluttajien oikeuksia, eikä tällainen menettely saa toistua, sanoo johtava asiantuntija Rasmus Repo tiedotteessa.

Finnair korjasi lahjakorttikäytäntöjään kuluttaja-asiamiehen vaatimuksesta

Kuluttaja-asiamies puuttui myös Finnairin käytäntöön myöntää matkustajalle kuuluva vakiokorvaus rahan sijasta suoraan lahjakorttina kuluttajan tahtoa kysymättä. Finnair tarjosi lahjakorttia korvauksena myös kuluttajille, jotka hakivat korvausta itse maksamastaan majoituksesta ja aterioinnista, jotka Finnairin olisi EU-asetuksen nojalla kuulunut järjestää.

EU-asetuksen mukaan lahjakorttia voi tarjota vakiokorvauksen korvausmuotona vain kuluttajan suostumuksella. Kuluttaja-asiamies katsoi, että myös huolenpidon kustannusten korvaaminen lahjakortilla edellyttää kuluttajan suostumusta.

Finnair muutti neuvotteluiden tuloksena käytäntöjään niin, että lahjakortti ei ole ensisijainen korvaustapa, eikä sitä käytetä korvauksena ilman kuluttajan suostumusta.

Finnairin ongelmat näkyneet kuluttajien yhteydenotoissa

Finnairin takaisinmaksujen viivästykset ja asiakaspalvelun ongelmat ovat aiheuttaneet paljon yhteydenottoja Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan. Vuonna 2025 Finnair oli eniten kuluttajayhteydenottoja aiheuttanut yritys. Kuluttaja-asiamies selvittää vielä Finnairin huolenpidon järjestämiseen liittyviä käytäntöjä. Kuluttaja-asiamies on myös hakenut markkinaoikeudelta kieltoa Finnairin käytännölle hylätä matkustajien korvausvaatimuksia myöhästyneinä ilman pätevää perustetta.