HS: Finnairilla riittää vielä polttoainetta

Lentoyhtiöiden viestintäjohtajat Päivyt Tallqvist ja Mira Linnamaa kertovat Helsingin Sanomille, ettei epävakaa polttoainetilanne toistaiseksi vaikuta lentojen operointiin.
– Seuraamme tilanteen kehittymistä. Varautuminen eri skenaarioihin on osa lentoyhtiön arkea, Finnairin Tallqvist kommentoi.
Hänen mukaansa Finnair kommentoi näkymiä seuraavan kerran ensimmäisen vuosineljänneksen tulostiedotteessa parin viikon päästä.
Norwegian on tyytyväinen polttoaineen saatavuuteen, eivätkä lennot ole tällä hetkellä vaarassa, Linnamaa totesi. Hän ei pidä tilannetta akuuttina.
– Näemme kuukauden päähän, toukokuun loppuun saakka. Saatavuus on erittäin hyvä, ja tilanteemme vakaa, Linnamaa sanoo HS:lle.
Norwegian on päivittäin yhteydessä polttoaineen toimittajiinsa, kuten St1:een ja Nesteeseen. Polttoainetta on Linnamaan mukaan hyvin saatavilla etenkin Pohjoismaissa.