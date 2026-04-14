Yle: Lentolippujen hinnat nousseet suosituilla reiteillä

Lähi-idän sodan seurauksena rajusti nousseiden polttoaineiden hinnat näkyvät jo lentolippujen hinnoissa, uutisoi Yle.

– Hintapaine näkyy toki siellä meidän hinnoissa ja sen seurauksena lentojen hinnat ovat jonkin verran nousseet, Norwegianin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mira Linnamaa kommentoi Ylelle.

Yhtiön mukaan suurimmat hinnan korotukset osuvat pääsääntöisesti suosituimmille reiteille.

– Meillä on dynaaminen hinnoittelu käytössä eli joillain reiteillä tämä tilanne voi näkyä kalliimpana hintana, toisilla reiteillä se ei juurikaan näy, hän lisää.

Linnamaan mukaan Norwegianin polttoainetilanne on tällä hetkellä hyvä. Sen vuoksi myöskään lentojen peruuntumisia ei ole yhtiöllä näköpiirissä.

Lentoyhtiö Finnairilla on vahva suojaus polttoaineostojen hinnoille. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 85 prosenttia Finnairin polttoaineostoista oli suojattu.

– Toistaiseksi polttoainetilanne ei ole vaikuttanut meidän lentojen operointiin, Finnairin viestintäpäällikkö Päivyt Tallqvist kertoo Ylelle.