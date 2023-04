Financial Times esittelee: Suomessa kenraaleja valitaan parlamenttiin

Brittilehti Financial Times kertoo Suomen eduskuntaan kansanedustajiksi valituista kenraaleista ja upseereista.

Uusi eduskunta pääsee artikkelin mukaan hyödyntämään kuuden entisen upseerin kokemusta aikana, jolloin Suomi on integroitumassa puolustusliitto Natoon.

Uusista kansanedustajista juttuun on haastateltu puolustusvoimain entistä komentajaa, kenraali Jarmo Lindbergiä (kok.) ja kenraalimajuri evp. Pekka Toveria (kok.).

– Kampanjani aikana ihmiset sanoivat minulle, että parlamentissa tarvitaan osaamista turvallisuudesta ja puolustuksesta, kertoo Lindberg FT:lle.

Pekka Toverin mukaan entisten upseerien suuri määrä eduskunnassa ei ole normaalia, mutta nyt asia selittyy ”ajalla, jota elämme”.

– Ihmiset ovat erittäin huolissaan Venäjästä. Ihmiset ymmärtävät, että Venäjä on meille pitkäaikainen uhka.

Artikkelissa upseeritaustaisista kansanedustajista mainitaan myös Jarno Limnéll (kok.), Aleksi Jäntti (kok.), Atte Kaleva (kok.) ja Tomi Immonen (ps.).

