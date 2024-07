Financial Times: Edes energiakriisi ei estänyt suomalaisia saunomasta

Brittilehti kiinnittää huomiota suomalaiseen saunakulttuuriin. Financial Timesin mukaan edes kansallinen kriisi ei estänyt suomalaisia lämmittämästä saunaa. Väitteellä viitataan energiakriisiin, joka patisti niin suomalaiset kuin muutkin eurooppalaiset paneutumaan omaan energiankäyttöönsä erityisesti vuosina 2022 ja 2023.

Pahimman kriisin aikaan Suomessa käynnistettiin energiansäästökampanja Astetta alemmas, jolla pyrittiin saamaan vähintään 75 prosenttia suomalaisista säästämään energiaa ja pitemmällä aikavälillä saamaan energiankulutusta pysyvästi alhaisemmaksi.

Säästön piiriin kuului myös sähkösauna. Osa suomalaisista vähensi saunan käyttöä, mutta hyvin harva oli kuitenkaan valmis luopumaan saunasta kokonaan edes energiakriisin edessä, FT kertoo.

– Ei Suomessa ketään voi kieltää lämmittämästä saunaa, toteaa toimittaja ja kirjan ”Sauna: The Power of Deep Heat” kirjoittanut Emma O’Kelly .

FT kertoo, miten sauna on Suomessa ikivanha kansanperinne, ja kuinka vuonna 2020 Unesco lisäsi saunomisen Suomesta ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Myös lehden haastattelemat suomalaiset kertovat saunan merkityksestä.

-En pysty kuvittelemaan elämää ilman saunaa. Mitenköhän tämän selittäisin. Saunan jälkeen tunnen oloni puhtaaksi ja puhdistuneeksi. Kesäisin siinä on jotakin taianomaista, kertoo 74-vuotias Hannele Heikkinen.

Sanna Suomi puolestaan kokee, että ajatukset kirkastuvat saunassa.

-Niinhän sitä sanotaan, että parhaimmat ideat syntyvät juuri saunassa, hän sanoo.

Suomen Saunaseuran mukaan Suomessa on 3,3 miljoonaa saunaa, mikä on valtavasti suhteutettuna 5,5 miljoonan väkilukuun. Financial Timesin mukaan pohjoismaista juuri Suomelle sauna on se kaikkein tärkein ja pyhin.