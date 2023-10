Fazer aloittaa muutosneuvottelut – lähes sata työpaikkaa vaarassa

Fazerin Tingsrydin tehdas Ruotsissa keskittyisi tulevaisuudessa kaurajuomien ja Korian tehdas gurttien valmistamiseen. Tästä syystä Fazer käynnistää muutosneuvottelut.

– Kahdella tehtaallamme on erilaiset profiilit. Korialla on kyvykkyyttä ja osaamista laadukkaiden kaurapohjaisten gurttien valmistamiseen. Tingsrydissä taas on useiden vuosikymmenten kokemus ja erittäin tehokkaat prosessit korkealaatuisten kaurajuomien laajamittaiseen valmistamiseen. Näiden muutosten myötä pystyisimme lisäämään fokusta molemmissa tehtaissamme, ja turvaisimme kilpailukykymme myös tulevaisuudessa, sanoo Fazerin kasvipohjaisten juomien liiketoiminnasta vastaava johtaja Kati Rajala.

Viimeaikaisesta kasvun hidastumisesta huolimatta kasvipohjaisten tuotteiden kulutuksen ennustetaan kasvavan tulevina vuosina, ja Fazer sanoo olevansa vahvasti sitoutunut kaurapohjaisten ja muiden kasvipohjaisten tuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen tulevaisuudessakin.

Mikäli suunnitelmat toteutuisivat, Fazer Aito -kaurajuomien ja ruuanlaittotuotteiden valmistus siirtyisi asteittain Tingsrydin tehtaalle tulevan vuoden aikana, ja valmistuksen arvioidaan loppuvan Korialla syksyyn 2024 mennessä.

Korian tehdas keskittyisi tulevaisuudessa Fazer Aito -gurttien valmistukseen. Fazer Aito -gurtit ovat kasvipohjaisia tuotteita, jotka valmistetaan fermentoimalla kaurasta, ja niitä voi käyttää jugurtin tapaan.

Mahdollisilla tuotannollisilla muutoksilla olisi vaikutuksia myös henkilöstöön, ja siksi Fazer käynnistää muutosneuvottelut tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin sekä toiminnan uudelleenjärjestelyyn perustuen.

Muutosneuvottelut koskevat 133 työntekijää kasvipohjaisten juomien organisaatiossa Suomessa, ja yhtiön arvion mukaan vähennystarve koskisi enintään 93 vakituista työpaikkaa.

– Mikäli nämä suunnitelmat toteutuisivat, tekisimme kaikkemme tukeaksemme henkilöstöämme ja edesauttaaksemme työntekijöidemme mahdollisuuksia työllistyä uudelleen. Fazer-konsernissa avoimena olevia työpaikkoja tarjottaisiin ensisijaisesti niille työntekijöille, joita mahdollinen irtisanominen tulisi koskemaan, Rajala sanoo.