Facebookin tulee mittava uudistus

Sosiaalisen median palvelu Facebook lisää tekoälytoimintoja palveluunsa. Asiasta kertoo palvelun omistava Meta sivuillaan.

Jatkossa tekoälytoimintoja voidaan käyttää käyttäjien profiilikuvissa ja päivityksissä. Käyttäjä voi lisätä tekoälyn avulla animointia profiilikuvaansa tai tehdä animoidun taustan tekstipäivityksiinsä. Jatkossa tekoälyn avulla voi muokata myös muistot-osioissa jaettujen sisältöjen ulkoasua.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Meta ei toistaiseksi kerro tarkemmin, millä aikataululla uudistukset astuvat voimaan. Sekin on toistaiseksi epäselvää, tuleeko uudistus käyttöön kaikkialla maailmassa vai ainoastaan tietyillä alueilla. Perinteisesti Facebookin uudet ominaisuudet ovat tulleet käyttöön ensin Yhdysvalloissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sosiaalisen median palveluissa käyttöön otetut tekoälytoiminnot ovat herättäneet huolta käyttäjien tietosuojasta ja yksityisyydestä. Aiemmin Facebookissa otettiin käyttöön ominaisuus, joka mahdollistaa käyttäjien julkaiseman julkisen sisällön hyödyntämisen tekoälytyökalujen kouluttamisessa. Käyttäjällä on mahdollisuus kieltää sisältöjensä käyttö tekoälyn kouluttamiseen. Kiellon voi tehdä käyttäjäprofiilin asetusten kautta.

Uudistuksen tarkoituksena on todennäköisesti pyrkimys pitää Facebook houkuttelevana sosiaalisen median alustana ja tehdä siitä entistä nuorekkaamman oloisen. Asiasta aiemmin kertonut Techcrunch huomauttaa, että Facebook on noin 2,1 miljardin päivittäisen käyttäjän ansiosta edelleen sosiaalisen median jättiläinen. Facebook on kuitenkin kärsinyt viime vuosina siitä, että se ei kiinnosta nuorempia sosiaalisen median käyttäjiä, jotka käyttävät mieluummin muita palveluita.