Ex-suurlähettiläs: ”Venäjä on nyt vaarallisimmillaan”

Historia etenee Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläänä 2009–2013 toimineen Ivo Daalderin mukaan sykäyksittäin. Välillä on pitkiä ajanjaksoja, jolloin mikään ei muutu, ja sitten tapahtuu yhtäkkiä jotakin, mikä muuttaa kaiken.

Jevgeni Prigožinin ja tämän Wagner-joukkojen aseellinen kapina, jossa palkkasotilasarmeija eteni vuorokaudessa 800 kilometriä kohti Moskovaa ilman merkittävää vastarintaa, edustaa hänen mukaansa juuri tällaista käännettä.

– Venäjän presidentti Vladimir Putin on nyt neljännesvuosisadan mittaisen presidenttikautensa vakavimman kriisin edessä. Hänen heikkoutensa on paljastunut: Mitkään Venäjän turvallisuusjoukoista eivät estäneet Wagnerin marssia Moskovaan, ja ne, jotka yrittivät, hoideltiin nopeasti, Chicago Council on Global Affairs -ajatushautomoa nykyisin johtava Daalder sanoo Politico-lehdessä.

Hän muistuttaa Wagner-joukkojen ottaneen haltuunsa Venäjän armeijan eteläisen logistisen solmukohdan Rostovin kohtaamatta vastarintaa ja asukkaiden innokkaiden tervetulotoivotusten saattelemina. Lopulta tarvittiin ulkopuolisen henkilön, Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukašenkan, väliintulo ennen kuin Prigožin vetäytyi kaappaushankkeestaan.

– Vallassa on kyse yhtä paljon vaikutelmista kuin todellisesta kyvystä. Nyt vaikutelma on se, että Venäjän presidentti pelkää sisällissotaa eikä näytä enää kykenevän kontrolloimaan maataan, hän toteaa.

Epätoivoisessa tilanteessa

Kukaan ei Daalderin mukaan tiedä, mitä Putin tekee seuraavaksi, eikä edes sitä, kuinka kauan hän enää pysyy vallassa.

– Kritiikki hänen sotaansa ja Venäjän armeijaa kohtaan on nyt hyvin julkista, ja vaikka maltilliset tahot voivat tästä rohkaistua, äärinationalisteja tilanne todennäköisesti häiritsee kaikkein eniten, Daalder sanoo.

Putin saattaa hänen mukaansa pyrkiä tempaamaan aloitteen takaisin itselleen kiihdyttämällä Ukrainan vastaista sotaa, kuten monet hänen äänekkäimmistä arvostelijoistaan ovat vaatineet. Eräs skenaario on Zaporižžjan ydinvoimalan räjäyttäminen.

– Putinilla on yhä jäljellä myös äärimmäinen vaihtoehto – ydinaseen käyttö. Epätoivoiset ajat vaativat joskus epätoivoisia toimenpiteitä, ja Putin on joutunut epätoivoisista epätoivoisimpaan tilanteeseen, Daalder toteaa.

Suora väliintulo

Eskalaation välttämisen on Daalderin mukaan oltava lännen ehdoton prioriteetti. Kun viime syksynä liikkui huhuja mahdollisesta ydinaseiden käytöstä, Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan totesi julkisesti, että seuraukset Venäjälle olisivat katastrofaaliset.

– Nyt Putinin ja hänen lähipiirinsä on jälleen kerran tiedettävä, että eskaloiminen ei kannata – päinvastoin, hän sanoo.

Jos Venäjä käyttäisi ydinasetta tai aiheuttaisi tahallisesti ydinonnettomuuden, Yhdysvaltojen ja sen tärkeimpien Nato-liittolaisten olisi hänen mukaansa toteutettava suora väliintulo, vietävä sota nopeaan päätökseen ja varmistettava, että Ukraina saa palautettua kaikki miehitetyt alueet takaisin hallintaansa.

– Olemme saavuttaneet maksimaalisen vaaran pisteen. Ainoa tapa välttää se on tehdä Putinille ja ihmisille hänen ympärillään selväksi, ettei ole muuta ulospääsytietä kuin perääntyminen, Ukrainan alueellisen koskemattomuuden palauttaminen ja tämän sodan lopettaminen, hän toteaa.