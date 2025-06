Ex-suurlähettiläs: USA voi pudottaa pari jättipommia ja lopettaa siihen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan parhaillaan harkitsevan sotilaallisia toimia Irania vastaan. Israel toivoo apua erityisesti vuoren alle rakennetun Fordon ydinlaitoksen tuhoamisessa, sillä Teheranin ydinhanketta tuskin saadaan muuten pysäytettyä.

Valkoisen talon lähteet sanovat CNN:lle, ettei Donald Trump ole vielä tehnyt lopullista päätöstä asian suhteen. Hänen tavoitteenaan on välttää pitkittynyt sota Lähi-idän alueella.

– Pidän päätösten tekemisestä sekunti ennen määräaikaa. Erityisesti sodassa asiat muuttuvat nopeasti yhdestä ääripäästä toiseen, presidentti sanoi aiemmin.

Yhdysvaltain entinen Israelin suurlähettiläs David Friedman pitää valintaa helppona, sillä Iranin ilmapuolustus on lamautettu täysin.

– Yhdysvallat voisi vain pudottaa pari MOAB-pommia Fordoon, tuhota viimeinen ydinlaitos ja sitten lähteä pois, Friedman kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän vastaa demokraattisenaattori Elizabeth Warrenin väitteeseen, jonka mukaan Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu olisi ”raahaamassa” Yhdysvallat ”uuteen loputtomaan sotaan” Lähi-idässä.

– Ilmatila on jo vapaana. Kuinka tämä olisi meidän raahaamistamme yhtään mihinkään? Tämä on vakava aihe, ja sinun pitäisi olla vakavasti otettava henkilö ainakin tällaisissa kysymyksissä. Mutta sen sijaan johdat kansaa harhaan poliittisten pisteiden toivossa, David Friedman sanoo.

Ex-diplomaatti viittaa GBU-57- eli Massive Ordnance Penetrator -pommiin, jota kutsutaan leikkimielisesti nimellä MOAB (Mother Of All Bombs, kaikkien pommien äiti).

Yli 13 000 kilogrammaa painava asejärjestelmä pystyy tuhoamaan syvälle maan alle rakennettuja kohteita. Suuren painon vuoksi sitä voidaan kuljettaa vain B-2 Spirit -häivepommikoneilla.

Niitä saattamaan lähetettäisiin todennäköisesti F-35- ja F-22-häivehävittäjiä, joita Yhdysvallat on siirtänyt viime päivinä Euroopan kautta Lähi-idän alueelle. F-22-hävittäjän häiveominaisuuksia pidetään edelleen kaikkein tehokkaimpina.

What in the world are you talking about? America might just drop a few MOAB’s on Fordow, destroy the last nuclear asset, and then leave. The air space already is clear. How is that being dragged into anything?

This is a serious issue and you are supposed to be a serious person,… https://t.co/qvj6f9ie4k

— David M Friedman (@DavidM_Friedman) June 17, 2025