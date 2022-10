Ex-suurlähettiläs: Kunnon sotilas häpeäisi hyökkäystä leikkipuistoon

Venäjän tekemä laajaa ohjushyökkäys Ukrainassa on kunniaton ja raukkamainen toimi, toteaa Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professori ja entinen Yhdysvaltain Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul.

– Kunnollinen sotilas häpeäisi ja tuntisi tulleensa nöyryytetyksi hyökätessään leikkipuistoon, McFaul toteaa Twitterissä.

Venäjä iski maanantaina ohjuksilla useisiin kaupunkeihin ympäri Ukrainaa. Pääkaupunki Kiovaan kohdistunut ohjustulitus on ollut pahinta sitten sodan alkupäivien helmikuussa. Ohjuksia on osunut useisiin siviilikohteisiin ja muun muassa lasten leikkipuiston viereen.

Suomen entinen pääministeri ja Italian Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston professori Alexander Stubb kutsui Venäjän toimia ”täysimittaisiksi terrori-iskuiksi viattomia siviilejä vastaan Ukrainassa”.

Sosiaalisessa mediassa levisi maanantaina video, jossa ukrainalainen tyttö selviytyi kuin ihmeen kaupalla Venäjän ohjusiskusta. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Nuoren tytön kerrotaan kävelleen Kiovassa Shevchenkon puistossa ja kuvanneen kävellessään itseään. Yhtäkkiä taustalla kuuluu maahan syöksyvän ohjuksen ääni. Jutun alta löytyvällä videolla näkyy, kuinka taustalla välähtää ja ilmeisesti paineaalto heittää tytön maahan. Tytön sanotaan selvinneen räjähdyksestä säikähdyksellä.

Yhdysvallat tuomitsi jyrkästi Venäjän ohjusiskut Ukrainaan.

– Näissä hyökkäyksissä tapettiin ja haavoitettiin siviilejä ja tuhottiin kohteita ilman sotilaallista tarkoitusta, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden totesi lausunnossaan.

– He osoittavat jälleen kerran (Venäjän presidentti Vladimir) Putinin laittoman sodan äärimmäisen julmuuden Ukrainan kansaa vastaan. Esitämme surunvalittelumme tänään järjettömästi surmattujen omaisille ja läheisille sekä toivotamme parasta haavoittuneiden toipumisesta, Biden sanoi.

Bidenin mukaan hyökkäykset vahvistavat entisestään Yhdysvaltain sitoutumista Ukrainan kansan tukemiseen.

A video of a girl who was walking around Kyiv’s Shevchenko Park in Ukraine went viral when she was almost hit by a missile but was luckily saved. The incident was recorded by the girl on her camera and became the talk on social media. Watch#russiaukrainewar pic.twitter.com/HkWDjHgXTL

— Mirror Now (@MirrorNow) October 10, 2022