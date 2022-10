Ohjus iskeytyy videolla viereen, tyttö selviää säikähdyksellä

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa ukrainalainen tyttö selviytyy kuin ihmeen kaupalla Venäjän ohjusiskusta.

Brittiläisen Mirror Now -uutiskanavan mukaan nuori tyttö kävelee Kiovassa Shevchenkon puistossa ja kuvaa kävellessään itseään. Puhe kameralle keskeytyy, kun taustalla kuuluu maahan syöksyvän ohjuksen ääni. Jutun alta löytyvällä videolla näkyy, kuinka taustalla välähtää ja ilmeisesti paineaalto heittää tytön maahan.

Ukrainalaistyttö lähtee videolla juoksemaan hätääntyneen oloisena suojaan. Tietojen mukaan tyttö selvisi räjähdyksestä säikähdyksellä.

A video of a girl who was walking around Kyiv’s Shevchenko Park in Ukraine went viral when she was almost hit by a missile but was luckily saved. The incident was recorded by the girl on her camera and became the talk on social media. Watch#russiaukrainewar pic.twitter.com/HkWDjHgXTL

— Mirror Now (@MirrorNow) October 10, 2022