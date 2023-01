Ex-puolustusministeri: Krimin vapauttaminen on sotilaallinen välttämättömyys

Vaikka Venäjän Ukrainaa vastaan käymä hyökkäyssota on aiheuttanut mittaamatonta tuhoa ja surmannut kymmeniä tuhansia ukrainalaisia, Kremlin toiveet menestyksestä on kyetty Ukrainan entisen puolustusministerin Andri Zagorodnjukin mukaan käytännössä murskaamaan.

Kuvaavaa on, että kun Vladimir Putin ilmoitti syyskuun lopussa liittäneensä Venäjään neljä Ukrainan maakuntaa – Donetskin, Hersonin, Luhanskin ja Zaporizzjan – mikään niistä ei ollut edes silloin täysin hyökkääjän hallinnassa. Sittemmin Venäjän joukot ovat menettäneet vielä huomattavasti enemmän valtaamiaan alueita.

Vuonna 2014 valtaamaansa ja laittomasti liittämäänsä Krimiä Venäjä pitää kuitenkin yhä kokonaan hallussaan, Zagorodnjuk muistuttaa. Kremlin propagandassa Krimin haltuunottoa perustellaan vuonna 1954 tapahtuneen ”historiallisen virheen” korjaamisena ja väitetään niemimaan kuuluneen ”aina” Venäjälle.

– Nämä lähtökohdat ovat kuitenkin vääriä. Krimillä on rikas ja ainutlaatuinen historia, eikä se ole ollut osa Venäjää ikimuistoisista ajoista lähtien. Siitä tuli oikeutettu osa itsenäistä Ukrainaa vuonna 1991 järjestetyn maanlaajuisen kansanäänestyksen myötä. Siinä ukrainalaiset – Krimin asukkaiden enemmistö mukaan lukien – kannattivat itsenäistymistä Neuvostoliitosta, Zagorodnjuk sanoo Foreign Affairs -lehdessä.

– On helppo ymmärtää, miksi krimiläiset halusivat irtautua. Neuvostoliitto oli totalitaarinen valtio, kun taas Ukrainasta oli muodostumassa moniarvoinen demokratia. Moskovan nykyhallinto on elvyttänyt Krimillä monet Neuvostoliiton diktatoriset välineet, kuten vähemmistöjen sorron ja propagandaa levittävän valtionmedian, hän toteaa.

Niin kauan kuin niemimaa pysyy Kremlin käsissä, Ukraina ja ukrainalaiset eivät voi hänen mukaansa olla vapaita Venäjän aggressiosta.

Andri Zagorodnjuk toimii nykyisin Centre for Defence Strategies -ajatushautomon johdossa.

Tikari Ukrainan kyljessä

Entisen puolustusministerin mukaan Ukrainan on palautettava Krim takaisin hallintaansa myös syistä, jotka eivät liity pelkästään oikeudenmukaisuuteen.

– Venäjä on tehnyt Krimistä suuren sotilastukikohdan, jota se käytti aloittaessaan laajamittaisen hyökkäyksensä. Tämä niemimaan hyödyntäminen on syy siihen, miksi Venäjä on taistellut paljon menestyksekkäämmin Ukrainan eteläosassa kuin sen pohjoisosassa, hän sanoo.

– Venäjä käyttää edelleen Krimille sijoitettua Mustanmeren laivastoa ja niemimaan lentotukikohtia lennokki- ja ohjushyökkäyksiin. Tämä sota osoittaa selvästi, että Ukraina ei voi olla turvassa eikä jälleenrakentaa talouttaan ennen kuin Krim on vapautettu Venäjän käsistä, hän toteaa.

Vaikka Krimin takaisinvaltaus ei ole helppoa, Ukrainan asevoimat kykenevät sen Zagorodnjukin mukaan toteuttamaan, kun suurin osa Venäjän sotakoneistosta on vakavasti heikentynyt. Hän viittaa Naton Euroopan-joukkojen entisen komentajan, amerikkalaiskenraali Ben Hodgesin esittämään arvioon, että Ukrainalla on mahdollisuus vapauttaa Krim kesän 2023 loppuun mennessä.