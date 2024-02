Ex-pääministeri: Lännen tuella Ukraina tulee voittamaan

Ukrainan puolustustaistelun tukijana tunnetuksi tullut Britannian ex-pääministeri Boris Johnson vakuuttaa tuoreessa tv-haastattelussa uskovansa Ukrainan voittoon nyt kaksi vuotta kestäneessä sodassa. Johnson toimi pääministerinä Venäjän hyökätessä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Ex-pääministeri vieraili Kiovassa sodan vuosipäivänä lauantaina. Nykyään media-alalla vaikuttava Johnson jakoi näkemyksiään Ukrainan tilanteesta brittiläisen GB News-kanavan viestipalvelu X:ssä jakamalla videolla.

– Täällä rohkeat ukrainalaiset jatkavat taistelua kaikesta huolimatta. En epäile hetkeäkään, etteivätkö he tule voittamaan. Uskon, että lännen tuella, jos vaan teemme oikein ja annamme heille sotilaallisesti, poliittisesti ja taloudellisesti oikeaa tukea, ukrainalaisten rohkeus ja aito tahto taistella kotimaansa puolesta tulee voittamaan.

Videolla Johnson haastattelee Ukrainan entistä Britannian suurlähettilästä, Vadym Prystaikoa. Ex-lähettilään mukaan Britannian voimakas tuki Ukrainalle sodan alkuvaiheessa oli ratkaiseva muiden Euroopan maiden taivuttamisessa materiaalisen avun taakse.

Johnsonin mukaan lännen tuki on seuraavien kuukausien aikana Ukrainalle elintärkeää.

– Älkää unohtako, että vaikka tilanne näyttää ja on jo kahden vuoden ajan näyttänyt Ukrainan kannalta vaikealta, ovat faktat seuraavat: Ukraina on pakottanut Vladimir Putinin armeijat pois yli puolesta heidän alunperin miehittämiltään alueilta, noin 315 000 venäläistä sotilasta on kuollut tai haavoittunut – Venäjän tappiot ovat todennäköisesti seitsemän kertaa suuremmat kuin Ukrainalla -, tuhansia venäläisiä tankkeja on tuhottu samoin kuin 40 prosenttia Venäjän Mustanmeren laivastosta, Johnson kertoo.