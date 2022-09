Ex-ministeri: Ennen vasemmiston suhde velkaan oli erilainen

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja ja entinen vasemmistoliiton puheenjohtaja ja ministeri Suvi-Anne Siimes toteaa kokoomuksen kansanedustaja Elina Valtosen 23 Media -Youtube-kanavalla emännöimässä VALTONEN-keskusteluohjelmassa, että vasemmiston ja oikeiston välinen suhde on muuttunut hänen kansanedustaja-ajoiltaan.

Siimes toimi kansanedustajana vuosina 1999-2007 sekä kulttuuriministerinä Paavo Lipposen (sd.) I hallituksessa (1998–1999) ja toisena valtiovarainministerinä, kehitysyhteistyöministerinä ja asuntoministerinä Lipposen II hallituksessa (1999–2003)

– Luulen, että vasemmistopuolueiden, siis sekä vasemmistoliiton että sosialidemokraattien, asenne valtion velkaan, budjetin tasapainottamisen tarpeen myöntämiseen ja tämmöiseen, se oli erilainen silloin Lipposen hallitusten aikana, Siimes toteaa.

– Vasemmisto oli mukana leikkaamassa. Se oli myös mukana uudistamassa.

Vasemmistoliiton puheenjohtajana vuosina 1998-2006 toiminut Siimes toteaa edustaneensa vahvasti näkemystä, että vahva valtiotalous on köyhän paras ystävä.

– Minä ajattelen, että velkaantuminen on ihan tarpeellista silloin, kun se on tarpeellista. Mutta eihän siitä kustannuksetonta asiaa voi tulla, Siimes sanoo.

Ex-ministeri huomauttaa, että kyky hoitaa velanoton kustannusta on nyt demografisen muutoksen myötä huonompi kuin vuosituhannen vaihteessa.

– Jos me ei saada tätä työperäistä maahanmuuttoa oikein kunnon ilmaveiviin, niin meillä on kapenevat hartiat jotka sitä velkaa ja/tai velan korkoa tulevaisuudessa maksaa. Se on minulle jo riittävä syy ajatella sitä, että vasemmistopuolueidenkin täytyisi aidosti tulla omilla ajatuksillaan mukaan siihen keskusteluun, että kuinka julkista taloutta tasapainotetaan, hän sanoo.

Siimes kertoo toivovansa, että valtiotalouden tasapainottamisesta käytäisiin vaalikamppailun aikana ja hallitusohjelmaa laadittaessa kunnon keskustelua.

– Ei se ole sellainen asia, minkä ohi voi mennä.